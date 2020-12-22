В Госдуме назвали способ улучшить российско-американские отношения

Новые санкции США против России в Кремле назвали пинком по российско-американским отношениям. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаления из-за новых ограничений. Несмотря на то, что отношения Москвы и Вашингтона находятся в низшей точке за всю историю, есть надежда на их улучшение, заявил ФАН депутат Госдумы, член комитета по международным делам Антон Морозов.

«Мы можем только сожалеть, что очередная уходящая администрация США предпочитает пнуть и так находящиеся в очень плохой форме двусторонние российско-американские отношения», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что каждый такой пинок отдаляет от момента нормализации и чрезвычайно затрудняет процесс выхода из этого пагубного для двусторонних отношений штопора.

Депутат Антон Морозов считает, что санкции США против России носят не столько практический характер, сколько символический. Они символизируют довольно низкий характер двусторонних взаимоотношений между Россией и Штатами.

«Традиционная правительственная дипломатия исчерпала свой набор механизмов для того, чтобы каким-то образом сдвинуть наши взаимоотношения с этой очень низкой точки. Мы такой низкой точки не достигали даже в советский период», — отметил парламентарий.

По словам Морозова, в сложившейся ситуации необходимо развивать другие механизмы взаимодействия, включая межпарламентский и межпартийный диалог, обмен делегациями, народную дипломатию и другие форматы.

«Самое главное, нам с американцами необходимо объединять усилия в борьбе с новыми глобальными вызовами, которые требуют коллективного ответа. Ни одна сторона, очевидно, не может справиться с пандемией, необходимо продолжать работу по сдерживанию распространения оружия массового поражения. Решение многих вопросов, которые у нас на повестке дня, затормозилось из-за того, что американцы имеют предвзятый подход к Российской Федерации», — подчеркнул он.

Депутат не исключил, что точки соприкосновения интересов России и США могут улучшить отношения. Но для этого американцам нужно предложить какие-конкретные механизмы взаимодействия на межгосударственном уровне, не только в межправительственном формате, но и в более широких форматах, заключил он.

Накануне Штаты ввели санкции против 103 компаний из России и Китая. В санкционный список вошли Минобороны, Служба внешней разведки, специальный летный отряд «Россия», «Рособоронэкспорт», «Ростех», два предприятия Роскосмоса, корпорация «МиГ», АО «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», Объединенная авиастроительная корпорация и ряд других компаний.