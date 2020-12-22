Светлана Бондарчук взбудоражила фанатов пикантным фото в бикини

Москва, 22 декабря. Российская модель, телеведущая Светлана Бондарчук вызвала восторг и овации, опубликовав пикантную фотографию в купальнике. Знаменитость решила порадовать поклонников и показала в своем Instagram-аккаунте, как плавает в бассейне.

В разделе stories светская львица разместила снимок, на котором она запечатлена в откровенном бикини коричневого цвета плавающей в бассейне. Светлана Бондарчук показала небывалую гибкость и стройность. 52-летняя звезда телеэкранов взбудоражила фанатов пикантным фото в бикини. Фанаты не раз отмечали, что для своих лет она выглядит шикарно.

«Потрясающая фигура! Вы супер!» — написал фанат под одним из свежих постов. «Очень сексуальная», — оставил комплимент другой. «Харизматичная, эффектная, мудрая!» — осыпал словами восхищения третий.

Бондарчук ранее откровенно рассказала о половой жизни после 50 лет. Также звезда призналась, что не отказывает себе ни в алкоголе, ни во вредной пище.