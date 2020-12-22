Российский пранкер Алексей Столяров, более известный как Лексус, прокомментировал инцидент с блокировкой видео, главным персонажем которого стал глава комитета по иностранным делам бундестага Норберт Реттген. В интервью корреспонденту ФАН пранкер рассказал, что таким образом депутат хочет спасти свою репутацию.

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли очередного европейского политика от имени одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Новой «жертвой» выступил глава комитета по иностранным делам бундестага, кандидат на пост руководителя правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Норберт Реттген.

Немецкий политик не обратил внимания на то, что голос у «Тихановской» имеет совсем другой тембр, а по-английски она говорит гораздо лучше лидера белорусской оппозиции. В разговоре Реттген заявил, что готов стать преемником канцлера Германии Ангелы Меркель на посту главы ХДС.

Примечательно, что через неделю YouTube заблокировал на территории Германии пранк с немецким политиком. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал Владимир Кузнецов. По его словам, скорее всего, Реттген лично потребовал от видеохостинга ограничить доступ к ролику с розыгрышем.

«YouTube заблокировал на территории Германии пранк с главой комитета по международным делам бундестага Норбертом Реттгеном. Видимо, из-за жалобы депутата. В РФ пранк открыт. Вот такая вот демократическая европейская цензура», — написал он.

«YouTube Германия» заблокировал на территории страны пранк с главой комитета по международным делам Бундестага Норбертом Реттгеном. Видимо, из-за жалобы депутата)

В РФ пранк открыт. Вот такая вот демократическая европейская цензура) pic.twitter.com/QtLvxpR1Nr — Пранкер Вован (@evilprank) December 21, 2020

Федеральное агентство новостей связалось с российским пранкером Алексеем Столяровым с просьбой прокомментировать ситуацию, связанную с блокировкой видео. По его мнению, таким образом немецкий политик пытается спасти свою репутацию.

«Это очень интересная история. Изначально глава комитета по иностранным делам бундестага пожаловался на видео в службу поддержки Twitter. Но нам ответили, что мы ничего не нарушили. Это была первая попытка заблокировать видео. Потом Реттген начал жаловаться в YouTube, после чего видеохостинг заблокировал данный пранк на территории Германии. Почему депутат это сделал? Потому что он является одним из возможных преемников Ангелы Меркель. Вероятно, политик — будущий канцлер. Он заинтересован в том, чтобы его репутация не портилась. А вот наше видео как раз его репутацию и очерняет», — сказал собеседник ФАН.

Ранее ФАН сообщал о том, что Алексей Столяров прокомментировал инцидент, произошедший в датском парламенте. Дело в том, что неизвестный позвонил в парламент Дании и, представившись белорусским оппозиционным политиком Светланой Тихановской, в течение 40 минут наблюдал за закрытой дискуссией о политике страны в отношении Белоруссии.