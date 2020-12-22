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Эсминец ВМС США обнулил ракетную программу Ким Чен Ына

Эсминец ВМС США обнулил ракетную программу Ким Чен Ына

Состоявшееся накануне грандиозное ракетное шоу, устроенное американскими военными над Тихим океаном, показало всему миру способность ВМС США осуществлять заатмосферный перехват баллистических ракет, угрожающих континентальной части Соединенных Штатов.

В ходе проведенных ракетных испытаний эсминец ВМС США DDG-113 John Finn (типа Arleigh Burke) в северо-восточной части Тихого океана с помощью ракеты-перехватчика RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) Block IIA успешно перехватил боевой блок межконтинентальной баллистической ракеты Type-2 корпорации Northrop Grumman, запущенной с испытательного полигона имени Рональда Рейгана, расположенного на атоле Кваджелейн на Маршалловых островах. До своего перехвата баллистическая ракета успела пролететь несколько тысяч километров.

Запуск ракеты Block IIA с эсминца USS John Finn (DDG 113) 16 ноября 2020 года в Тихом океане

В западной печати указывается, что наведение ракеты-перехватчика SM-3 Block IIA на боевой блок баллистической ракеты осуществлялось с помощью внешнего целеуказания, передающего данные на корабельную систему противоракетной обороны Aegis, которая осуществляла пуск и наведение заатмосферного перехватчика. Испытания вызвали всплеск радости в американских СМИ, где обсуждается «возможность улучшить многоуровневую систему противоракетной обороны США».

При этом в западной прессе специально отмечается, что положительный результат этих испытаний ни коим образом не может быть направлен против России и Китая, а возможен только против ракетной программы, реализуемой Северной Кореей, где уже предположительно достигнута возможность «достать» баллистической ракетой Hwasong-16 до территории США. Эту ракету трудовому народу Северной Кореи правительство Ким Чен Ына продемонстрировало на параде, посвященном празднованию 75-летия основания Трудовой партии Кореи, который прошел в Пхеньяне 10 октября 2020 года — в этот день наземный мобильный ракетный комплекс Hwasong-16 прошел в парадном строю, вызвав повышенный интерес со стороны наблюдателей.

Оценки, даваемые новому комплексу со стороны специалистов, свидетельствуют о том, что теоретически эта ракета способна достать до территории США. Вероятно, она является развитием ранее принятой на вооружение Северной Кореи баллистической ракеты Hwasong-15, оснащена жидкостным двигателем и способна доставлять к цели несколько боевых блоков. Также специалисты высказывают предположения о способности Hwasong-16 преодолевать системы ПРО, имеющиеся у США.

Ранее в КНДР уже были разработаны, построены и проверены испытательными пусками баллистические ракеты KN-08, KN-14, Hwasong-14 и Hwasong-15, которые, предположительно, также могут представлять угрозу Соединенным Штатам, а уж Японии — безусловно. Все эти ракеты могут нести ядерные заряды.

Американские СМИ пишут, что существующая в США противоракетная оборона, с большой долей вероятности сможет перехватить одиночный ракетный удар, который способно осуществить «государство-изгой» (так они называют КНДР). Однако, по мнению американской стороны, это не дает России и Китаю оснований утверждать, что американская система ПРО направлена против этих двух государств, и что в качестве ответной меры Москва и Пекин должны нарастить усилия по построению национальных систем противоракетной обороны.

Эсминец ВМС США обнулил ракетную программу Ким Чен Ына

Дело в том, что, как пишут американские СМИ, в Вашингтоне хорошо понимают, что если Россия или Китай примут решение о нанесении по США ракетно-ядерного удара, то  существующая система ПРО будет не способна его отразить — слишком большое количество атакующих ракет может быть в российском или китайском залпе. При массированном ударе ПРО будет безусловно прорвана, что, по мнению американской стороны, как раз и говорит о ее направленности исключительно для защиты от одиночных ракетных ударов, на которые в настоящее время способны только Северная Корея и, предположительно, Иран. Последний в вопросах ракетостроения осуществляет с КНДР тесное сотрудничество — достоверно установленное американской разведкой и подвергнутое санкционному экономическому воздействию.

Кроме того, по мнению американских наблюдателей, существующая в России группировка противоракет системы ПРО по численности перехватчиков превосходит имеющуюся в США. В тоже время российская сторона вполне обоснованно обращает внимание своих западных партнеров на строительство в Румынии и Польше наземных пунктов размещения противоракет SM-3 Block IIA, которые разворачиваются там в системе ПРО Aegis Ashore и безусловно представляют угрозу для баллистических ракет, размещенных на европейской части территории России.

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