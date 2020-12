Эсминец ВМС США обнулил ракетную программу Ким Чен Ына

Состоявшееся накануне грандиозное ракетное шоу, устроенное американскими военными над Тихим океаном, показало всему миру способность ВМС США осуществлять заатмосферный перехват баллистических ракет, угрожающих континентальной части Соединенных Штатов.

В ходе проведенных ракетных испытаний эсминец ВМС США DDG-113 John Finn (типа Arleigh Burke) в северо-восточной части Тихого океана с помощью ракеты-перехватчика RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) Block IIA успешно перехватил боевой блок межконтинентальной баллистической ракеты Type-2 корпорации Northrop Grumman, запущенной с испытательного полигона имени Рональда Рейгана, расположенного на атоле Кваджелейн на Маршалловых островах. До своего перехвата баллистическая ракета успела пролететь несколько тысяч километров.

В западной печати указывается, что наведение ракеты-перехватчика SM-3 Block IIA на боевой блок баллистической ракеты осуществлялось с помощью внешнего целеуказания, передающего данные на корабельную систему противоракетной обороны Aegis, которая осуществляла пуск и наведение заатмосферного перехватчика. Испытания вызвали всплеск радости в американских СМИ, где обсуждается «возможность улучшить многоуровневую систему противоракетной обороны США».

@DeptofDefense today released their "Layered Homeland Missile Defense" strategy, which explained the threats to the U.S, why missile defense is necessary, the components of a layered defense, and answered common criticisms



Read the full document from DoD: https://t.co/efTfbhdouX pic.twitter.com/tEvyJmGbjD