Спор за Тайваньский пролив не утихает: теперь ход за Китаем

Продолжая нервировать командование китайских военно-морских сил, американский флот в течение 2020 года не менее 12 раз проводил свои боевые корабли через Тайваньский пролив. США заявляют о необходимости достижения «свободы судоходства» в потенциально опасном регионе, где без преувеличения можно говорить о таком напряжении, какое может обернуться реальным боестолкновением участвующих сторон. Крайний раз такой проход осуществил эсминец DDG-89 Mustin, который 19 декабря 2020 года продефилировал между Тайванем и континентальной частью Китайской Народной Республики, вызвав очередной всплеск недовольства со стороны Поднебесной.

Однако, это не предел демонстрационному противостоянию. Верные своему союзническому долгу (как они сами говорят) США не так давно анонсировали предстоящую поставку Тайваню ударного ракетного вооружения, в том числе противокорабельного, что китайской стороной было расценено как преднамеренная провокация, требующая ответного реагирования.

Мерой ответного реагирования стал, как это уже сложилось в реальной практике, очередной проход китайских кораблей по несчастному Тайваньскому проливу. Однако, в этот раз ситуация имеет более яркий окрас, чем во все предыдущие. Дело в том, что 20 декабря по проливу прошел новейший китайский авианосец Shandong в сопровождении четырех кораблей боевого обеспечения. В интересах данной авианосной группы на переходе через пролив работали противолодочный самолет Y-8ASW и самолет радиоэлектронной разведки Y-8EW, которые, как утверждает тайваньская сторона, нарушали воздушную границу Тайваня, заставляя беспокоиться местную противовоздушную оборону.

Примечательно, что переход к Тайваню авианосец Shandong начал из базы в Даляне ровно через год после официального подъема флага ВМС НОАК (который произошел 17 декабря 2019 года в порту города Санья — где находится основное место базирования авианосца). Китайцы вообще мастера приурочивать какие-либо события к каким-то годовщинам, и здесь они не изменили своим традициям: все было проведено в лучшем виде, и нация увидела очередное героическое свершение своих вооруженных сил. А если без шуток, то подобные действия очень серьезно беспокоят ВМС США, потому что фактически Shandong к настоящему времени уже представляет собой силу, с которой американцам придется считаться. А так как дело обстоит в одном из самых динамично развивающихся регионов мира, то вопрос противоборства стоит очень остро.

Нужно специально отметить, что авианосец Shandong, во время перехода через Тайваньский пролив, «пользовался услугами» базовой авиации, которые обеспечивали ему противолодочное и радиоэлектронное прикрытие. Эти самолеты базируются на аэродромах, построенных на Хайнане, а так же Парасельских островах и островах Спратли, в отношении которых так и не закрыты территориальные споры.

Действуя совместно с авианосной корабельной группой, самолеты базовой авиации обеспечивают полное освещение надводной и воздушной обстановки, обладая куда большими боевыми возможностями, чем те, что имеет палубная авиация. Это в какой-то степени обеспечивает китайскому авианосцу известную степень превосходства над любыми другими кораблями в прибрежный районах. Несколько снижены возможности по освещению обстановки будут у китайского авианосца в открытом море, где ему придется пользоваться только палубной авиагруппой, в которую включены вертолеты дальнего радиолокационного дозора, не имеющие дальности полета, соразмерной с той, какую имеют самолеты базовой авиации.

Тем не менее, ударная авиагруппа, базирующаяся на Shandong, включает в себя 24 палубных истребителя J-15, которые способны наносить удары противокорабельными ракетами YJ-83 (на дальность до 200 км), тактическими ракетами «воздух-поверхность» KD-88 (на дальность 180 км) и противорадиолокационными ракетами YJ-91 (на дальность до 120 км). Действуя в прибрежных районах, авианосная авиагруппа может рассчитывать на все виды боевой поддержки от других авиационных частей, базирующихся не только на береговых аэродромах, но и в дальней морской зоне, за пределами дальности работы базовой авиации. Сама группа будет представлять достаточно мощный авиационный кулак, который Поднебесная все чаще и чаще будет подносить к носу своим оппонентам.

Время идет, китайские морские летчики учатся, набираются практического опыта авиационные и морские командиры и нет никаких сомнений, что придет тот час, когда американские авианосцы уступят в мировом океане своим китайским коллегам образ несокрушимой мощи.