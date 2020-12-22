Малькевич на примере Вована и Лексуса показал двуличие YouTube ради преемника Меркель

Первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич рассказал ФАН, как в Германии испугались российских пранкеров Вована и Лексуса, которые разыграли возможного преемника Ангелы Меркель на посту лидера партии ХДС.

Ранее Малькевич в своем Telegram-канале рассказал, что немецкий Христианско-демократический союз (ХДС) определился с датой съезда, который несколько раз переносился из-за пандемии COVID-19. На съезде, который пройдет 16 января, предстоит избрать нового лидера ХДС, который поведет партию на выборы осенью 2021 года и в случае успеха может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера. Считается, что глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген — один из основных претендентов на роль главы ХДС и, соответственно, на пост канцлера, указывает Малькевич.

«Наверное, именно поэтому YouTube заблокировал на территории Германии ролик с пранком наших Вована и Лексуса в отношении господина Реттгена?» — задается вопросом эксперт, с точки зрения которого это прямое нарушение свободы слова со стороны американской интернет-площадки.

Дело в том, что российские журналисты-расследователи Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) неделю назад опубликовали на своей странице во «ВКонтакте», а также в YouTube телефонный пранк (розыгрыш), на который попался Норберт Реттген. Вован и Лексус говорили с Норбертом Реттгеном от имени экс-претендента на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской и ее советника. Разговор шел о событиях в Белоруссии, мнимом «отравлении» блогера Алексея Навального, санкциях против России и избрании нового канцлера ФРГ.

Реттген, судя по его ответам, готов поддержать любую антироссийскую и антибелорусскую инициативу, кем бы она ни была предложена. Однако немецкие пользователи YouTube саморазоблачения этого политика не увидят — видеохостинг заблокировал ролик Вована и Лексуса на территории Германии.

Что-то уж слишком лукавая политика у YouTube по отношению к россиянам, пока мы продолжаем мириться с тем, что западные интернет-гиганты плюют не только на свободу слова, но и на российские законы, отметил Александр Малькевич в комментарии ФАН.

«На фоне информации, что YouTube является лидером по распространяемым в России фейковым новостям вообще и о коронавирусе в частности, заслуживает особого внимания история с заблокированным на территории Германии роликом Вована и Лексуса о возможном преемнике Ангелы Меркель, — говорит он. — Тут есть важное обстоятельство, и это наша эксклюзивная информация. После пранка, где Реттген рассуждал о Навальном, Белоруссии, санкциях в отношении России, этот политик последовательно обращался во все соцсети с требованием удалить компрометирующий его материал».

По словам главы ФЗНЦ, хотя он критически относится к политике Twitter, нужно признать, что руководство этой соцсети не поддалось давлению с требованием ввести цензуру и закрыть пост Вована и Лексуса. Однако YouTube поступил иначе.

«Принадлежащий компании Google видеохостинг принял жалобу и оперативно ее удовлетворил, запретив ролик на территории Германии. При этом сам YouTube с легкостью отправляет в бан российские СМИ и российских пользователей. А когда российские власти и общественники обращаются к видеосервису даже не с требованием, а с просьбой убрать рекламу мошенников, ограничить распространение фейковых роликов и экстремистского контента, они получают отказ. Напомню, владелец YouTube — корпорация Google — недавно был оштрафован на 3 миллиона рублей за то, что в их поисковой выдаче присутствовали ссылки на экстремистские материалы, и они сами это признали. Но убирать незаконный контент, фактически плюя на российские законы, они не спешат. При этом просьба опростоволосившегося немецкого политика была удовлетворена стремительно. Остается спросить, почему мы настолько лояльны ко всем этим западным интернет-площадкам с их лукавой политикой двойных стандартов?» — задается вопросом Александр Малькевич.

Ранее Роскомнадзор признал YouTube лидером по распространению в России фейковых новостей, более половины из них были связаны с пандемией COVID-19.