Стало известно, кого покажут в новогодних выпусках шоу «Модный приговор»

Популярная программа «Модный приговор» уже давно полюбилась телезрителям, которые с нетерпением ждут нового выпуска, чтобы почерпнуть новые знания о стиле от экспертов и имиджмейкеров. Впереди новогодние выпуски шоу, студию украсили по-особенному — атмосферно и празднично. Участники программы также будут необычные, пишет Teleprogramma.pro.

В период с 21 по 25 декабря зрителей Первого канала ждут нестандартные выпуски. Среди героев будут не только обычные домохозяйки, которые привыкли к домашним халатам, но и, к примеру, волонтеры-поисковики, позывной одного из которых — «Мохнатый».

Ограничения и режим самоизоляции, которые начали действовать в рамках борьбы с пандемией коронавируса, на многих россиян повлияли негативным образом. Это касается и героини одного из свежих выпусков: Ася не смогла справиться с комплексами и ушла в себя. Девушка практически прекратилась в бабушку, однако подобный расклад не устраивает ее мужа. Мужчина умоляет вернуть обратно ту шикарную женщину, с которой он когда-то познакомился.

«Николай Рогов утверждает, что его жена Ася Шувалова погрязла в образе бабули. Она ходит в валенках и в шубе, которой 35 лет! А Николай хочет видеть рядом с собой женщину, в которую когда-то влюбился. «Пожалуйста, верните мне мою молодую жену!» — просит он», — говорится под постом, опубликованном в Instagram-аккаунте «Модного приговора».

Еще одними необычными героями «Модного приговора» стали Мария, Валентина и Александр — волонтеры-поисковики. Мужчина с позывным «Мохнатый» привел своих коллег на программу, чтобы те вспомнили, что являются, в первую очередь, представительницами прекрасного пола. Девушки молчать не стали и заметили, что их коллегу также нельзя назвать элегантным. Оказывается, он уже 15 лет носит бороду, и до сих пор не женат.

Историк моды и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев ранее объяснил, как оставаться модной в Новый год и на каком платье остановить свой выбор.