Политолог Межевич заявил о двойной политике США в отношении Лукашенко

США по праву можно назвать экспертом в политике двойных стандартов — так или иначе, но Вашингтон всегда старается извлечь свою выгоду из любой ситуации. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее Сенат США вынес одобрительное решение по так называемому «Акту о демократии, правах человека и суверенитете Белоруссии». Теперь президент Соединенных Штатов будет располагать более обширными полномочиями в части введения санкций в отношении лиц, ответственных за «фальсификацию президентских выборов и политические репрессии в Белоруссии». Документ признает координационный совет оппозиции законным органом для ведения переговоров о мирной передаче власти, а президента Александра Лукашенко — нелегитимным правителем, занимающим свою должность незаконно.

«Надо отметить, что Вашингтон тут действует в соответствии со старой американской поговоркой — не складывай все яйца в одну корзину, — сказал Межевич. — Обратите внимание: несмотря на то, что упомянутый акт действительно имеет место, США планируют прислать посла именно в Минск (разумеется, в компании очередного специалиста по цветным революциям — без этого никак), а не ко «двору» госпожи Тихановской или Латушко. То есть Лукашенко в качестве главы государства они все-таки признают».

По мнению политолога, в итоге сложилась довольно парадоксальная ситуация. С одной стороны — Соединенные Штаты занимают довольно жесткую позицию по отношению к президенту РБ, а с другой — эта «жесткость» расходится с уже достигнутой договоренностью о прибытии в столицу Белоруссии американского посла.

«Давайте вспомним, что уже после президентских выборов в августе и начала масштабных протестов в Республике Беларусь высокопоставленные представители Соединенных Штатов приезжали в Минск и решали вполне конкретные вопросы именно с Лукашенко! — подчеркнул эксперт. — Так что, как мы видим, когда Вашингтону нужно пообщаться о насущных делах, а не о идеологических воззрениях, он не чурается прямых контактов с белорусской властью».

Собеседник ФАН призвал обратить внимание, что даже такие «потерявшие всякое дипломатическое искусство страны», как Литва, Латвия и Польша, критикуя «политический режим Лукашенко» (по мнению Межевича, слово «режим» лишено негативного смысла), тем не менее сохранили свои посольства в Минске. Что же до санкций, которые могут преподнести Белоруссии США, то они «хоть и являются малоприятными, но все-таки не смертельны».