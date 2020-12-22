Ургант отреагировал на принятый в Госдуме закон о вытрезвителях: «Позняк метаться»

Актер Андрей Ургант в беседе с ФАН отреагировал на законопроект о возобновлении в России работы вытрезвителей, который депутаты Госдумы приняли в третьем чтении.

Ранее в Госдуме сообщили, что воссоздание вытрезвителей будет находиться в полномочиях регионов, но правила работы таких организаций и виды оказываемой помощи утвердят на федеральном уровне — совместным нормативным актом Минздрава, Минтруда и МВД РФ.

Предлагается закрепить за регионами полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Одной из мер станет организация специализированных учреждений для оказания помощи нетрезвым. Правила их деятельности должно будет утвердить Правительство РФ.

Актер Андрей Ургант отреагировал на принятый в третьем чтении закон о вытрезвителях.

«Сейчас все так живут — если тебя лично это не касается, значит этого и нет. Меня вытрезвители лично никак не касаются, потому что я пьяный на улицу не выхожу и не гуляю. Если я и выпил две рюмки хорошей водки или коньяка, то я сижу дома и никуда не показываю носа, потому что не может человек с известным лицом ходить выпивший по городу — это неправильно. А вообще — я думаю, что поздно. Как некоторые говорят: «Позняк метаться». Когда-то вытрезвители были и там пьяных избивали, отбирали все имущество, деньги, паспорта, и голыми выпускали оттуда», — рассказал корреспонденту ФАН Андрей Ургант.

В описании закона указано, что перед тем, как поместить гражданина в вытрезвитель, его обязательно осмотрит медицинский работник, чтобы исключить заболевание, при наличии которого необходима госпитализация.

«Сейчас в части субъектов нашей страны уже есть медицинские вытрезвители, но процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства. Поправки призваны исправить эту ошибку», — пояснил соавтор инициативы, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Ранее сообщалось, Госдума в ходе пленарного заседания приняла в третьем чтении проект закона, согласно которому регионы получают право с 1 января 2020 года создавать платные медицинские вытрезвители.