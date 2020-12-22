Эксперт рассказал, что ждать от цен на нефть в ближайшее время

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» разъяснили ситуацию на нефтяном рынке. Подробнее о том, что ждет цену на нефть в ближайшее время, — в материале ФАН.

Нефть (сорт Brent)

Согласно аналитике экспертов, на торгах в пятницу, 18 декабря, нефть сорта Brent достигла очередного максимума после мартовского обвала — 52,46 доллара за баррель. При этом новости о новом штамме коронавируса, обнаруженном ранее в Великобритании и других странах, а также последовавшая за этим информация о закрытии авиасообщения некоторыми европейскими странами с Великобританией (в том числе и Россией) привели к достаточно серьезной коррекции цен. На торгах 21 декабря стоимость нефти опускалась до примерно 49,2 доллара за баррель, но затем цены скорректировались в обратную сторону, в диапазон 50–50,4 доллара за баррель.

«Повышенная «заразность» и скорость распространения нового штамма пока не подтверждаются. Кроме того, в СМИ последовали сообщения экспертов (в том числе от ВОЗ), что нет никаких признаков того, что вакцины будут неэффективны против нового штамма. В итоге после первой эмоциональной реакции рынок несколько успокоился и цены стабилизировались в районе 50,4 доллара за баррель, а вечером 21 декабря предприняли попытку подняться вновь к 51 доллару за баррель», — рассказал аналитик.

СМИ также цитировали вице-премьера Александра Новака, который заявил, что спрос на нефть восстанавливается медленнее, чем ожидалось, и что полное восстановление спроса к уровню 2019 года займет два-три года.

«Понятно, что ограничения на авиаперевозки восстановлению спроса не способствуют. Таким образом, можно сказать, что, с одной стороны, на рынке реализовался накопленный негатив, в том числе после не очень позитивных прогнозов ОПЕК и МЭА на прошлой неделе, а с другой стороны, падение цен на нефть было не столь значительным и вполне укладывается в понятие рыночной коррекции», — добавил эксперт.

С утра 22 декабря снижение цен на нефть возобновилось, в моменте нефть торгуется в диапазоне 49,7–49,8 доллара за баррель. Вполне вероятно развитие коррекции в диапазон 46–46,5 доллара за баррель. Похоже, рынок несколько переоценил эффект вакцин и скорость восстановления спроса на нефть.