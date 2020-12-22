Религиозные общины Дагестана оценили запрет на проведение богослужений

Махачкала, 22 декабря. С 22 декабря Роспотребнадзор запретил проведение в Дагестане богослужений с участием людей. ФАН удалось выяснить, что основные религиозные общины республики ранее уже ограничили посещение культовых мероприятий в регионе.

Согласно постановлению главы регионального Роспотребнадзора Николая Павлова, гражданам временно запрещено посещать мечети, церкви, синагоги и другие культовые здания, а также проводить в них религиозные обряды при большом скоплении людей. Ограничения будут действовать до нормализации обстановки с распространением коронавируса в республике.

«Постановляю руководителям религиозных организаций всех вероисповеданий в Республике Дагестан с 22 декабря 2020 года до прекращения режима повышенной готовности на территории Республики Дагестан не допускать проведение богослужений с присутствием людей; обеспечить временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений, в том числе запрет доступа граждан в культовые здания, за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий; обеспечить совершение религиозных обрядов (ритуальное омовение, бракосочетание, отпевания, венчания, крестины и другие) в религиозной организации при ограниченном присутствии близких людей и отсутствии допуска иных лиц в это время», – говорится в тексте документа.

Кроме того, в нем главный санитарный врач региона отмечает необходимость приостановки посещения гражданами кладбищ. Исключением могут служить лишь случаи обращения за оформлением услуг по захоронению и участия в погребении.

Причиной введения ограничений стало ухудшение обстановки в регионе в части распространения COVID-19. Павлов констатировал рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией и заболевания внебольничной пневмонией.

«Отмечаю ухудшение эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19. Темп прироста заболеваемости за последние четыре недели в республике вырос с 0,6% до 0,7%. Коэффициент распространения инфекции увеличился до 1,1. Ухудшается ситуация по заболеваемости внебольничной пневмонией – показатель заболеваемости по республике составил 73,8 на 100 тысяч населения против 73,3 на предыдущей неделе, отмечен рост на 0,8%», – говорится в тексте постановления.

Для проведения богослужений региональный Роспотребнадзор рекомендует использовать онлайн-трансляции и другие виды дистанционного общения. В то же время допускается проведение соответствующих обрядов в культовых зданиях, но при соблюдении требований надзорного органа.

«По усмотрению руководства религиозной организации богослужение может совершаться полностью на территории организации при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора», – отмечается в документе.

В религиозных общинах Дагестана ФАН заверили, что их представители следят за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора еще с весны, когда в республике фиксировался рост числа заражений коронавирусом. При этом утром 22 декабря, когда постановление главного санитарного врача региона вступило в силу, еще не все религиозные организации были проинформированы о новых правилах.

В частности, об этом ФАН рассказал секретарь махачкалинской епархии, священник Виталий Тарасов. При этом он уточнил, что число прихожан в настоящее время и так невелико.

«Нас пока никто об этом не проинформировал. Хотя, в обычном режиме мы уже не служим с конца апреля. У нас множество ограничений в связи с пандемией. Людей крайне малое количество в православных храмах республики в последние месяцы», – сказал отец Виталий.

В махачкалинской иудейской религиозной общине и в муфтияте республики не смогли оперативно ответить на вопрос агентства. Однако еще в начале декабря председатель мусульманской организации Шамиль Алиханов призывал совершать молитвы дома и не посещать мечети.

«Муфтият Дагестана призывает население соблюдать введенные санитарно-эпидемиологические ограничения и просит совершать все намазы (молитвы – Прим. ФАН) дома. Также просим не посещать мечеть на пятничный намаз», – говорилось в обращении представителя религиозной организации.

Ранее ФАН сообщал, что мэрия Новосибирска объявила о запрете массовой религиозной службы на Крещение.