Россияне тратят на платежи по кредитам больше половины своего дохода

В 2020 году почти 30% россиян выплачивают кредиты. При этом активными заемщиками являются работающие молодые и среднего возраста граждане. Об этом рассказала генеральный директор НАФИ Гузелия Имаева, передает корреспондент ФАН.

«По результатам почти ежедневных наших опросов, 28% россиян в стране выплачивают кредиты. Заемщики есть почти во всех социальных группах. Активными заемщиками являются работающие молодые россияне и люди среднего возраста», — сказала она на пресс-конференции ОНФ об итогах начавшей свою работу внесудебной процедуры банкротства.

По словам Имаевой, если раньше человек не мог вернуть долг, то он чаще обращался к родственникам. Однако в 2020-м году фактор личной поддержки уже работает иначе, уточнила она.

«Уровень доходов падает, но меняется социально-экономический уклад, — объяснила эксперт. — Городское население все реже обращается к близким и знакомым. Люди чаще рассматривают институциональные формы: реструктуризацию или банкротство».

Около 6% заемщиков рассказали, что их расходы на покрытие кредита составляют 60% дохода. По мнению Имаевой, это серьезная долговая нагрузка, которая может нести негативные последствия. При этом 34% опрошенных заявили, что тратят от 30 - 50% дохода, а большая часть заемщиков (60%) сообщили, что на оплату долгов у них уходит до 20% доходов.

«Также интересно, что 53% граждан считают, что любые долги нужно отдавать. При этом 33% заявили о том, что личные долги нужно обязательно возвращать, а с банками можно не торопиться. Около 2% опрошенных убеждены, что банкам, наоборот, надо возвращать, а знакомым — нет», — рассказала эксперт.

Говоря о финансовой грамотности, Имаева сообщила, что 48% заемщиков не сравнивают условия по кредитам в разных банках. Одновременно 17% рассказали, что вообще не читают кредитный договор перед подписанием.

Напомним, с 1 сентября для граждан России предусмотрен внесудебный порядок банкротства — по заявлению через многофункциональные центры. Соответствующий механизм позволяет избавиться от долгов перед кредиторами, если их невозможно погасить, а средств и имущества у должника нет.