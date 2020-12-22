Просившая звание Героя для Грекова за 2 года на госконтрактах заработала 7 млн рублей

Рязань, 22 декабря. Журналистка Александра Безукладова, которая на пресс-конференции президента России попросила присвоить звание Героя вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову, за два последних года заключила 22 государственных контракта на освещение деятельности различных ветвей власти Рязанской области на сумму свыше семи миллионов рублей.

Кампания, которую Александра возглавила за пару месяцев до подписания первого контракта, существовала с 2009 года и до прихода Безукладовой вообще не имела договоров ни с законодательной, ни с исполнительной властями.

Структура управления

Игорь Михайлович Греков был назначен на должность вице-губернатора в 2017 году, вскоре он становится ответственным за проектную деятельность в правительстве Рязанской области. В прямом подчинении у Грекова региональный проектный офис, учрежденный в 2018 году, получивший название Управление проектной деятельности аппарата правительства Рязанской области и возглавляет его Денис Безукладов, старший преподаватель кафедры «Государственное, муниципальное и корпоративное управление» в Рязанском государственном радиотехническом университете.

В том же 2018 году ООО «Рязанские Порталы» — так называется юридическое лицо портала «62info» приходит новый директор — Александра Безукладова. Через две недели она становится соучредителем «Рязанских Порталов» с долей уставного капитала в тысячу рублей (сам уставной капитал был увеличен с 11 до 12 тысяч). А еще через две недели становится единственным учредителем, выкупив «Порталы» полностью.

Проходит полтора месяца и «Рязанские Порталы» участвуют в конкурсе на госзакупках на «Оказание услуг по изготовлению и размещению информационных материалов о деятельности администрации города Рязани и событиях в городе Рязани в электронном СМИ (Интернет)», объявленном администрацией города Рязани и выигрывает с суммой 282 150 рублей. Соперник «Порталов» — ООО «Региональное информационное агентство «МедиаРязань» предложил лишь на тысячу больше.

Контракты

С сентября 2018 года портал Александры Безукладовой регулярно участвует во всех аукционах на освещение деятельности исполнительной и законодательной властей в СМИ. Выигрывает фактически все. Где-то в трети случаях «Рязанские Порталы» вообще оказываются единственным изданием, подавшем заявку. В остальных — либо предложили меньшую сумму (с разницей при много сотенных контрактах в одну-две тысячи), либо за счет того, что подали заявку раньше соперников.

Всего за два года было заключено 22 контракта на сумму 7 646 016 рублей. Среди заказчиков — министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области, администрация города Рязани, рязанская областная и городская думы. Последний контракт был заключен накануне поездки Александры в Москву на пресс-конференцию Владимира Путина.

Греков

Игорь Греков упоминается в издании Александры Безукладовой ежедневно. Только в положительном ключе и в ореоле героя. Он посещает «красные зоны» и борется с коронавирусом. Он выносит на руках пожилую женщину из зоны ЧС в Скопинском районе, где произошел взрыв снарядов. Переводит половину своей зарплаты врачам, борющимся с COVID-19, защищает есенинские места, спасает тонущих детей. Надо отдать должное Александре — собственного супруга она за это время упомянула всего один раз и то это было связано с тем, что он с рядом других чиновников получил статус «Сертифицированных специалистов по управлению проектами IPMA Level D».

Напомним, ранее ФАН сообщил, что человек, чьи данные полностью совпадают с данными вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, в 2001 году был судим по статье «Мошенничество в крупном размере». Именно начало нулевых никогда не упоминается в официальной биографии Грекова. В самой Рязанской области отказались комментировать появившуюся информацию.