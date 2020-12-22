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Индия делает ставку на Узбекистан в борьбе за влияние в Средней Азии

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Индия делает ставку на Узбекистан в борьбе за влияние в Средней Азии

Индия является одним из основных инвестиционных партнеров Узбекистана. Ее называют не только важнейшим партнером в Азии, но и во всем мире. На прошлой неделе Нью-Дели и Ташкент подписали 9 договоров о сотрудничестве. Узбекистан может стать важной частью транспортного коридора «Север — Юг», который в Индии рассматривают как альтернативу инфраструктурным проектам китайской инициативы «Один пояс — один путь». Подробнее об индийско-узбекском сотрудничестве рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Индия идет в Центральную Азию

В 2015 году Нарендра Моди стал первым индийским лидером, посетившим все пять центральноазиатских республик: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В дополнение к сотрудничеству в области энергетической безопасности Индия и Центральная Азия одинаково оценивают угрозу исламского терроризма и экстремистской идеологии. Нью-Дели также наращивает оборонное сотрудничество с регионом и в каждой индийской миссии присутствует военный атташе.

Среди среднеазиатских республик Узбекистан стал одним из наиболее активных игроков в отношениях с Индией. В январе 2019 года между странами было подписано гражданское ядерное соглашение, в соответствии с которым Ташкент согласился поставлять Нью-Дели уран.

Виртуальный саммит Индии и Узбекистана, прошедший в декабре 2020 года, показал, что страны намерены и дальше углублять взаимное сотрудничество.

Узбекистан присоединяется к коридору «Север — Юг»

На прошлой неделе Узбекистан дал «принципиальное согласие» на присоединение к международному транспортному коридору «Север — Юг», сообщило Министерство иностранных дел Индии.

Выступая на специальном брифинге после виртуального саммита Индия — Узбекистан, совместный секретарь индийского МИД Адарш Свайка заявил, что на маршруте коридора «Север — Юг» из морского порта Бендер-Аббас через Баку в Россию существует транспортная инфраструктура, но она мало используется.

«Узбекистан — страна, не имеющая выхода к морю. Мы в принципе приветствуем любую инициативу, которая способствовала бы расширению связей между Афганистаном и Узбекистаном или с другими странами Центральной Азии. Что касается транспортного коридора "Север — Юг", то мы уже обращались к Узбекистану ранее, когда в 2018 году в Индию приезжал президент страны Шавкат Мирзиеев. Тогда премьер-министр Моди обратился к нему с просьбой присоединиться к коридору. Сегодня президент дал свое принципиальное согласие», — сказал он.

Узбекистан предложил провести трехстороннюю встречу с Ираном для содействия связям через порт Чабахар. Индийская сторона приветствовала это предложение.

Порт Чабахар, Иран

Что такое транспортный коридор «Север — Юг»?

Международный транспортный коридор «Север — Юг» (INSTC) — многорежимная сеть морских, железнодорожных и автомобильных маршрутов протяженностью 7200 км для перемещения грузов между Индией, Ираном, Афганистаном, Азербайджаном, Россией, Центральной Азией и Европой. Нынешний проект INSTC был инициирован Россией, Индией и Ираном в сентябре 2000 года в Санкт-Петербурге. Соглашение было подписано 16 мая 2002 года.

Аналитики прогнозируют, что благодаря улучшению транспортного сообщения между Россией, Центральной Азией, Ираном и Индией объемы двусторонней торговли этих стран значительно увеличатся.

Транспортный коридор «Север — Юг»

Исследование, проведенное Федерацией ассоциаций экспедиторов Индии, показало, что этот маршрут «на 30% дешевле и на 40% короче нынешнего традиционного маршрута».

Не только транспортный коридор

В ходе виртуального саммита Нью-Дели и Ташкент подписали девять меморандумов о взаимопонимании, в том числе о высокоэффективных проектах развития общин и об обмене информацией о предварительном прибытии товаров, перемещаемых через государственную границу. Индийская сторона подтвердила одобрение кредитной линии в размере 448 миллионов долларов для четырех проектов развития в Узбекистане в области дорожного строительства, очистки канализации и информационных технологий.

Индия подтвердила приверженность дальнейшему углублению партнерства с Узбекистаном, в том числе в рамках индийско-центральноазиатского диалога. Считая, что нынешний уровень двусторонней торговли не отражает истинного потенциала, главы двух государств поручили соответствующим должностным лицам ускорить заключение текущего совместного технико-экономического обоснования, которое проложит путь к началу переговоров по преференциальному торговому соглашению.

Борьба с терроризмом

«Обе страны недвусмысленно осудили терроризм. Лидеры также подчеркнули необходимость обеспечения того, чтобы их территории не использовались для совершения террористических актов против других государств», — сказал совместный секретарь Министерства иностранных дел Индии Адарш Свайка.

В совместном заявлении говорится, что лидеры двух стран обсудили ситуацию в Афганистане и отметили, что установление мира и стабильности в этой стране имеет большое значение для безопасности и благополучия всего региона.

«У нас аналогичный подход к вопросам региональной безопасности. Мы согласны с тем, что восстановление мира в Афганистане требует процесса, который сам по себе возглавляется, принадлежит и контролируется Кабулом. Необходимо сохранить достижения последних двух десятилетий», — сказал премьер-министр Моди.

Зачем Индии Центральная Азия

Учитывая геостратегическое положение Центральной Азии, там наблюдается изрядная доля конкуренции великих держав. В то время как она рассматривается как непосредственный «задний двор» России и Москва традиционно сохраняет доминирующую роль в отношениях с центральноазиатскими государствами, Китай неуклонно укрепляет свое влияние. Нью-Дели также развивает как геополитические, так и экономические связи с этим регионом.

Индия исторически связана с Центральной Азией, но их отношения ослабли по ряду причин, прежде всего, из-за раздела Индийского субконтинента и создания Пакистана, который заблокировал доступ в регион. С момента прихода к власти Нарендра Моди предпринял серьезные усилия по восстановлению связей с ЦА. Премьер-министр назвал ее «частью расширенного соседства Индии».

Развитие транспортного коридора «Север — Юг» имеет особое экономическое и стратегическое значение для Индии, учитывая растущие региональные амбиции Китая в рамках его инициативы «Один пояс — один путь». Потенциал этого маршрута многообразен, если индийская сторона сможет привлечь «на борт» своих соседей из Юго-Восточной Азии. Узбекистан — одно из звеньев цепи сотрудничества, которое может дать толчок экономическому развитию центральноазиатского региона.

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