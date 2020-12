Индия делает ставку на Узбекистан в борьбе за влияние в Средней Азии

Индия является одним из основных инвестиционных партнеров Узбекистана. Ее называют не только важнейшим партнером в Азии, но и во всем мире. На прошлой неделе Нью-Дели и Ташкент подписали 9 договоров о сотрудничестве. Узбекистан может стать важной частью транспортного коридора «Север — Юг», который в Индии рассматривают как альтернативу инфраструктурным проектам китайской инициативы «Один пояс — один путь». Подробнее об индийско-узбекском сотрудничестве рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

В 2015 году Нарендра Моди стал первым индийским лидером, посетившим все пять центральноазиатских республик: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В дополнение к сотрудничеству в области энергетической безопасности Индия и Центральная Азия одинаково оценивают угрозу исламского терроризма и экстремистской идеологии. Нью-Дели также наращивает оборонное сотрудничество с регионом и в каждой индийской миссии присутствует военный атташе.

Среди среднеазиатских республик Узбекистан стал одним из наиболее активных игроков в отношениях с Индией. В январе 2019 года между странами было подписано гражданское ядерное соглашение, в соответствии с которым Ташкент согласился поставлять Нью-Дели уран.

Виртуальный саммит Индии и Узбекистана, прошедший в декабре 2020 года, показал, что страны намерены и дальше углублять взаимное сотрудничество.

На прошлой неделе Узбекистан дал «принципиальное согласие» на присоединение к международному транспортному коридору «Север — Юг», сообщило Министерство иностранных дел Индии.

Выступая на специальном брифинге после виртуального саммита Индия — Узбекистан, совместный секретарь индийского МИД Адарш Свайка заявил, что на маршруте коридора «Север — Юг» из морского порта Бендер-Аббас через Баку в Россию существует транспортная инфраструктура, но она мало используется.

Узбекистан предложил провести трехстороннюю встречу с Ираном для содействия связям через порт Чабахар. Индийская сторона приветствовала это предложение.

Международный транспортный коридор «Север — Юг» (INSTC) — многорежимная сеть морских, железнодорожных и автомобильных маршрутов протяженностью 7200 км для перемещения грузов между Индией, Ираном, Афганистаном, Азербайджаном, Россией, Центральной Азией и Европой. Нынешний проект INSTC был инициирован Россией, Индией и Ираном в сентябре 2000 года в Санкт-Петербурге. Соглашение было подписано 16 мая 2002 года.

Аналитики прогнозируют, что благодаря улучшению транспортного сообщения между Россией, Центральной Азией, Ираном и Индией объемы двусторонней торговли этих стран значительно увеличатся.

Исследование, проведенное Федерацией ассоциаций экспедиторов Индии, показало, что этот маршрут «на 30% дешевле и на 40% короче нынешнего традиционного маршрута».

В ходе виртуального саммита Нью-Дели и Ташкент подписали девять меморандумов о взаимопонимании, в том числе о высокоэффективных проектах развития общин и об обмене информацией о предварительном прибытии товаров, перемещаемых через государственную границу. Индийская сторона подтвердила одобрение кредитной линии в размере 448 миллионов долларов для четырех проектов развития в Узбекистане в области дорожного строительства, очистки канализации и информационных технологий.

Индия подтвердила приверженность дальнейшему углублению партнерства с Узбекистаном, в том числе в рамках индийско-центральноазиатского диалога. Считая, что нынешний уровень двусторонней торговли не отражает истинного потенциала, главы двух государств поручили соответствующим должностным лицам ускорить заключение текущего совместного технико-экономического обоснования, которое проложит путь к началу переговоров по преференциальному торговому соглашению.

