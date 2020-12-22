Индия делает ставку на Узбекистан в борьбе за влияние в Средней Азии

Индия является одним из основных инвестиционных партнеров Узбекистана. Ее называют не только важнейшим партнером в Азии, но и во всем мире. На прошлой неделе Нью-Дели и Ташкент подписали 9 договоров о сотрудничестве. Узбекистан может стать важной частью транспортного коридора «Север — Юг», который в Индии рассматривают как альтернативу инфраструктурным проектам китайской инициативы «Один пояс — один путь». Подробнее об индийско-узбекском сотрудничестве рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Индия идет в Центральную Азию

В 2015 году Нарендра Моди стал первым индийским лидером, посетившим все пять центральноазиатских республик: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В дополнение к сотрудничеству в области энергетической безопасности Индия и Центральная Азия одинаково оценивают угрозу исламского терроризма и экстремистской идеологии. Нью-Дели также наращивает оборонное сотрудничество с регионом и в каждой индийской миссии присутствует военный атташе.

Среди среднеазиатских республик Узбекистан стал одним из наиболее активных игроков в отношениях с Индией. В январе 2019 года между странами было подписано гражданское ядерное соглашение, в соответствии с которым Ташкент согласился поставлять Нью-Дели уран.

India inks deal to get uranium supply from Uzbekistan https://t.co/FyV1MjfIYw — Indian Sharemarket Updates (@stocks_in) January 19, 2019

Виртуальный саммит Индии и Узбекистана, прошедший в декабре 2020 года, показал, что страны намерены и дальше углублять взаимное сотрудничество.

Узбекистан присоединяется к коридору «Север — Юг»

На прошлой неделе Узбекистан дал «принципиальное согласие» на присоединение к международному транспортному коридору «Север — Юг», сообщило Министерство иностранных дел Индии.

Выступая на специальном брифинге после виртуального саммита Индия — Узбекистан, совместный секретарь индийского МИД Адарш Свайка заявил, что на маршруте коридора «Север — Юг» из морского порта Бендер-Аббас через Баку в Россию существует транспортная инфраструктура, но она мало используется.

Uzbekistan gives in principle concurrence to joining INSTC, India hails decision



Read @ANI Story | https://t.co/e0tjcmtzMv pic.twitter.com/DqtmdqDKIu — ANI Digital (@ani_digital) December 11, 2020

«Узбекистан — страна, не имеющая выхода к морю. Мы в принципе приветствуем любую инициативу, которая способствовала бы расширению связей между Афганистаном и Узбекистаном или с другими странами Центральной Азии. Что касается транспортного коридора "Север — Юг", то мы уже обращались к Узбекистану ранее, когда в 2018 году в Индию приезжал президент страны Шавкат Мирзиеев. Тогда премьер-министр Моди обратился к нему с просьбой присоединиться к коридору. Сегодня президент дал свое принципиальное согласие», — сказал он.

Узбекистан предложил провести трехстороннюю встречу с Ираном для содействия связям через порт Чабахар. Индийская сторона приветствовала это предложение.

Что такое транспортный коридор «Север — Юг»?

Международный транспортный коридор «Север — Юг» (INSTC) — многорежимная сеть морских, железнодорожных и автомобильных маршрутов протяженностью 7200 км для перемещения грузов между Индией, Ираном, Афганистаном, Азербайджаном, Россией, Центральной Азией и Европой. Нынешний проект INSTC был инициирован Россией, Индией и Ираном в сентябре 2000 года в Санкт-Петербурге. Соглашение было подписано 16 мая 2002 года.

Аналитики прогнозируют, что благодаря улучшению транспортного сообщения между Россией, Центральной Азией, Ираном и Индией объемы двусторонней торговли этих стран значительно увеличатся.

Исследование, проведенное Федерацией ассоциаций экспедиторов Индии, показало, что этот маршрут «на 30% дешевле и на 40% короче нынешнего традиционного маршрута».

Не только транспортный коридор

В ходе виртуального саммита Нью-Дели и Ташкент подписали девять меморандумов о взаимопонимании, в том числе о высокоэффективных проектах развития общин и об обмене информацией о предварительном прибытии товаров, перемещаемых через государственную границу. Индийская сторона подтвердила одобрение кредитной линии в размере 448 миллионов долларов для четырех проектов развития в Узбекистане в области дорожного строительства, очистки канализации и информационных технологий.

India offers $448 mn credit line to #Uzbekistan. Two countries ink 9 pacts; developmental ties to supplement security, defence proximity. @amb_tashkent @president_uz https://t.co/paotxzG4FS — Sandeep Dikshit (@sanfunhindu) December 11, 2020

Индия подтвердила приверженность дальнейшему углублению партнерства с Узбекистаном, в том числе в рамках индийско-центральноазиатского диалога. Считая, что нынешний уровень двусторонней торговли не отражает истинного потенциала, главы двух государств поручили соответствующим должностным лицам ускорить заключение текущего совместного технико-экономического обоснования, которое проложит путь к началу переговоров по преференциальному торговому соглашению.

Борьба с терроризмом

«Обе страны недвусмысленно осудили терроризм. Лидеры также подчеркнули необходимость обеспечения того, чтобы их территории не использовались для совершения террористических актов против других государств», — сказал совместный секретарь Министерства иностранных дел Индии Адарш Свайка.

There is a complete meeting of minds on terrorism. Both countries have unequivocally condemned terrorism. Both leaders have also underlined need for every country to ensure that its territory is not used to launch terrorist attacks against other countries:Joint Secretary, Eurasia pic.twitter.com/MhQlpMFRNO — ANI (@ANI) December 11, 2020

В совместном заявлении говорится, что лидеры двух стран обсудили ситуацию в Афганистане и отметили, что установление мира и стабильности в этой стране имеет большое значение для безопасности и благополучия всего региона.

«У нас аналогичный подход к вопросам региональной безопасности. Мы согласны с тем, что восстановление мира в Афганистане требует процесса, который сам по себе возглавляется, принадлежит и контролируется Кабулом. Необходимо сохранить достижения последних двух десятилетий», — сказал премьер-министр Моди.

Gains of past two decades need to be preserved: PM Modi on Afghan peace process https://t.co/sXr1jsiQpR — TOI India (@TOIIndiaNews) December 11, 2020

Зачем Индии Центральная Азия

Учитывая геостратегическое положение Центральной Азии, там наблюдается изрядная доля конкуренции великих держав. В то время как она рассматривается как непосредственный «задний двор» России и Москва традиционно сохраняет доминирующую роль в отношениях с центральноазиатскими государствами, Китай неуклонно укрепляет свое влияние. Нью-Дели также развивает как геополитические, так и экономические связи с этим регионом.

Индия исторически связана с Центральной Азией, но их отношения ослабли по ряду причин, прежде всего, из-за раздела Индийского субконтинента и создания Пакистана, который заблокировал доступ в регион. С момента прихода к власти Нарендра Моди предпринял серьезные усилия по восстановлению связей с ЦА. Премьер-министр назвал ее «частью расширенного соседства Индии».

“Connect Central Asia” policy was initiated after Central Asia was viewed as part of India’s “extended neighborhood”https://t.co/A5ySKZEpim — The Dialogue (@_DialogueIndia) March 9, 2017

Развитие транспортного коридора «Север — Юг» имеет особое экономическое и стратегическое значение для Индии, учитывая растущие региональные амбиции Китая в рамках его инициативы «Один пояс — один путь». Потенциал этого маршрута многообразен, если индийская сторона сможет привлечь «на борт» своих соседей из Юго-Восточной Азии. Узбекистан — одно из звеньев цепи сотрудничества, которое может дать толчок экономическому развитию центральноазиатского региона.