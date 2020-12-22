Вассерман рассказал о наивности новых американских санкций против России

Новые санкции Министерства торговли США, затронувшие специальный летный отряд (СЛО) «Россия», могут быть направлены на ограничение передвижений президента РФ Владимира Путина. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт отметил, что включение СЛО в санкционный список свидетельствует о том, что Штаты мало знают о России.

«Я не исключаю, что такая цель действительно ставилась. Американцы знают о других странах гораздо меньше, чем европейцы. Соответственно, они могли на полном серьезе думать, что из-за этих санкций наш президент не сможет никуда летать», — рассказал политический консультант.

По его мнению, причин для беспокойства в связи с последними событиями нет.

«Насколько мне известно, специальный летный отряд «Россия» использует самолеты только отечественного производства. Таким образом, проблемы у него если и возникнут, то очень нескоро и только в связи с тем, что часть наших авиационных предприятий тоже подпала под санкции и теперь они не будут получать от американцев оборудование, необходимое для производства. Нас очень старательно подталкивают к полной хозяйственной самостоятельности», — сказал журналист.

Вассерман также указал, что удивляться новостям о санкциях не приходится.

«Ничего неожиданного тут нет. Еще в начале президентства Трампа конгресс принял закон о противодействии противникам США при помощи санкций. Он был принят таким большинством голосов каждой из палат, что даже президенту было бессмысленно накладывать вето. В законе было прямо сказано, что Россия входит в число основных врагов Америки», — поведал собеседник ФАН.

Впрочем, он пояснил, что истинные причины лежат еще глубже.

«Дело в том, что еще на рубеже 1950–1960-х годов Совет национальной безопасности США принял целую серию постановлений, имевших одну суть: страна должна любой ценой не допустить существования в мире любой структуры, способной не выполнить какое бы то ни было распоряжение Штатов. С тех пор вся их политика направлена на уничтожение самостоятельных государств, межгосударственных объединений и так далее», — рассказал публицист.

Он вспомнил и другой показательный случай из истории.

«Помните, как представительница США в Совете Безопасности ООН заявила представителю Российской Федерации: «Вы побежденные и должны подчиняться»? Они были в этом уверены. Сейчас, когда мы перестали им подчиняться, они поставили перед собой цель уничтожить нас. Нынешние санкции — тревожный звонок, который напоминает об этом. К этому надо относиться как к полной неизбежности и планировать дальнейшую свою деятельность исходя из этого», — подчеркнул Вассерман.

Журналист подкрепил свою точку зрения примером из сравнительно недавнего прошлого.

«Есть, конечно, и еще один вариант — вернуться в «лихие 90-е», когда министр иностранных дел РФ Козырев на полном серьезе просил своего коллегу из США объяснить, в чем заключаются жизненные интересы России. В конце концов Ельцин отправил его в отставку, поскольку убедился: сколько перед американцами ни пресмыкайся, они все равно тебя растопчут», — подытожил эксперт.

Ранее Анатолий Вассерман предупредил об угрозе гражданской войны и экономической катастрофы в США. К таким событиям могут привести итоги выборов президента Америки, состоявшиеся 3 ноября.