Красиво жить не запретишь: самые дорогие дома российских звезд и их детей

Звезды отечественной эстрады могут позволить себе фактически любую квартиру или дом. Но некоторые из них стараются вести себя скромно и не привлекать внимание. Другие же — готовы отдавать миллионы за любую прихоть. ФАН узнал, у кого из российских звезд — самая дорогая недвижимость.

Встретить одну из звезд российского кино или шоу-бизнеса просто на улице практически невозможно. Уставшие от любви фанатов знаменитости стараются просто так не появляться на публике. Да и редко кто может похвастаться тем, что живет рядом с ними.

Популярные певцы и всеми любимые актрисы — успешные люди, нередко владеющие недвижимостью в разных странах мира. Некоторые по понятным причинам держат в секрете не только стоимость, но и местонахождение жилья. Эти звезды также тщательно скрывают информацию о том, в каком доме или квартире живут их дети.

Но есть и другие селебрити — которые достаточно охотно делятся информацией об условиях проживания с журналистами. Ведь показать роскошную квартиру не только приятно, но и полезно для привлечения внимания.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Журналисты выяснили, что строительство замка, площадь которого равна 2300 кв.м, обошлось Максиму Галкину и Алле Пугачевой в 10 млн долларов. Построен он на частной земле площадью в 1 га. В доме шесть этажей, есть бассейн с подземными гаражами, даже небольшой собственный театр со сценой. Журналисты располагают информацией, что каждый месяц замок звездной чете обходится в 8 тыс. долларов. Дети знаменитостей — Лиза и Гарри — живут в замке вместе с родителями.

В каминном зале замка есть картина «Юная дама в будуаре» Шарлеманя Оскара Ге. Ее купили 13 лет назад на аукционе Van-Ham в Кельне по цене в 7,5 тыс. евро. Сама ли звездная пара покупала ее или подарили друзья — неизвестно.

Мебель заказывали у мастеров из Италии. Кстати, на одном из сайтов журналисты нашли зеркало, которое было замечено в доме звездной четы. Его цена — порядка 300 тыс. руб. Ванная Примадонны может стоить порядка 400 тыс. руб.

Никита Пресняков

Не обделяет Алла Пугачева вниманием и своих внуков. Так, накануне Никита Пресняков похвастался тем, что примадонна в 2017 году в качестве подарка на свадьбу с Аленой Красновой преподнесла ему элитные апартаменты в центре Москвы. В четырехкомнатную квартиру они заселились сразу после бракосочетания — там уже был выполнен ремонт. В поле зрения журналистов программы «Звезды сошлись» попали комнаты, оформленные в светлых тонах, и абсолютно черная кухня. В гостиной установлен большой белый рояль. Детской комнаты в квартире пока нет. Единственная свободная комната подарена питомцу — шпицу по кличке Жуня.

Стоимость элитной недвижимости держится в секрете. Апартаменты пары расположились на Минской улице в ЖК «Золотые ключи — 2». На сайтах по продаже недвижимости можно найти информацию о том, что цена на четырехкомнатную квартиру в этом доме варьируется от 50 млн руб. до 130 млн руб.

Примадонна не впервые заботится о том, чтобы у ее наследников было жилье. Так, например, Алла Борисовна приобрела недвижимость для детей своего внучатого племянника Владислава. Апартаменты в Строгино достанутся внуку Евгению — мальчик пока учится только во втором классе. А квартира в районе метро «Сокол» достанется внучке, которая появилась на свет только в начале августа 2020-го.

Стас Михайлов

Самый дорогой, по данным журнала Forbes, певец российской эстрады Стас Михайлов не так давно отпраздновал новоселье в доме на Рублевке, стоимостью около миллиона евро. После этого он сыграл свадьбу во дворце в пригороде Парижа. Также Михайлов купил квартиру в одном из самых «громких» московских жилищных комплексов, стоимостью 5,9 млрд руб.

Филипп Киркоров

Артист живет в огромном особняке в ближнем Подмосковье. Его дом, который, скорее, можно назвать поместьем, стоит в Мякининской пойме, то есть практически в столице, сразу за МКАД. При этом рядом река, воздух — возможно, самый чистый в Москве. Эксперты оценивают усадьбу Филиппа Киркорова в Подмосковье в 12 млн долларов. Дети певца — Алла-Виктория и Мартин-Кристин — проживают вместе с отцом.

Недвижимость у певца имеется и на его родине — в Болгарии. Одна из его болгарских вил, обставленная с особым вкусом и шиком, оценивается в миллион евро. Не обошлось и без огромного поместья в Майами, стоимость которого, по слухам, составляет около 5 млн долларов.

Анастасия Волочкова

Дворцовая роскошь Анастасии Волочковой оценивается в 120 млн руб. Квартира состоит из четырех комнат с общей площадью 245 кв. м. Высокие потолки, хрустальные люстры, античный дизайн — настоящий дом царевны-лебедь. Все потолки украшают огромные люстры из качественного хрусталя, а стены — изящные канделябры для свечей и ламп.

Никас Сафронов

Роскошные апартаменты с видом на Кремль и Храм Христа Спасителя насчитывают 15 комнат. Сообщается, что 11 лет заняло придание квартире сегодняшнего облика. Художник Никас Сафронов утверждает, что ее смело можно относить к «лучшим апартаментам мира» и оценивает в 3,71 млрд руб.

Удивлять звезды умеют не только стоимостью своей недвижимости. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Екатерина Климова в бархатном халате восхитила фанатов видео с дочерью.