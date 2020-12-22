Манукян считает необходимым лишить «крикливых блогеров» кормушки на YouTube

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян считает, что, если некоторые «крикливые блогеры» лишатся сладкой кормушки в виде YouTube, ничего страшного не произойдет, зато российское интернет-пространство станет чище. Так Манукян отреагировал на информацию Роскомнадзора, что в 2020 году видеохостинг YouTube стал лидером среди иностранных интернет-платформ по распространению фейковых новостей. Почти 60% фейков были связаны с темой пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19, рассказали в пресс-службе ведомства.

Однако фейки о коронавирусе не единственная претензия к этой площадке, принадлежащей американскому интернет-гиганту Google, отметил Вадим Манукян в комментарии ФАН. Разнообразные фейки и вбросы касаются всех областей жизни не только России, но и, например, соседней Белоруссии, отмечает он. Это неприятное обстоятельство все чаще заставляет задумываться о необходимости ограничить влияние этой американской корпорации на жизнь россиян.

«В последнее время к YouTube возникает масса вопросов, — говорит эксперт. — Фактически там занимаются политической цензурой, а неугодных, как говорится, ссылают в бан, чтобы не маячили на горизонте. В то же время там постоянно выводят в тренды неких крикливых блогеров, которые очень любят публиковать фейковые «расследования». России уже давно пора создать собственный конкурентоспособный видеохостинг, где всем желающим будет гарантирована свобода слова в соответствии с законодательством РФ».

Влияние западных интернет-платформ и социальных сетей на Россию становится все более деструктивным — это серьезная опасность, с которой необходимо бороться, отмечает собеседник ФАН.

«Сегодня мы видим, что, чем дальше в лес — тем все более очевидным становится деструктивное влияние западных социальных сетей на Россию. Судя по последним тенденциям, Запад уже перестал стесняться и вмешивается во внутренние дела РФ самым бессовестным образом. Конечно, если видеохостингу YouTube у нас перекроют кислород, для некоторых «особо одаренных» очень громких блогеров закроется сытная кормушка, но безопасность государства и права ее граждан — важнее», — отмечает эксперт.

Манукян считает, что патриотично настроенные российские видеоблогеры смогут найти отечественную замену YouTube, хотя бы потому, что на американском видеохостинге кормятся в том числе люди, для которых интересы России ничего не значат. Он напомнил, что одной из самых высокооплачиваемых детей-блогеров на YouTube признали шестилетнюю уроженку Краснодарского края Настю Р., которую родители уже вывезли в США.

«За девочку из Краснодара, которая вместе со своим папой стала одним из самым богатых блогеров мира, думаю, можно не беспокоиться. Ее уже увезли в США, где этой семье никто не помешает богатеть и дальше. А нам — жить здесь. И мы должны в первую очередь думать о своей стране», — подчеркнул Вадим Манукян.

Ранее стало известно, что корпорация Google была оштрафована в России на три миллиона рублей за наличие в ее поиске запрещенных сайтов.

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