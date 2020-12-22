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Манукян считает необходимым лишить «крикливых блогеров» кормушки на YouTube

Манукян считает необходимым лишить «крикливых блогеров» кормушки на YouTube

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян считает, что, если некоторые «крикливые блогеры» лишатся сладкой кормушки в виде YouTube, ничего страшного не произойдет, зато российское интернет-пространство станет чище. Так Манукян отреагировал на информацию Роскомнадзора, что в 2020 году видеохостинг YouTube стал лидером среди иностранных интернет-платформ по распространению фейковых новостей. Почти 60% фейков были связаны с темой пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19, рассказали в пресс-службе ведомства.

Однако фейки о коронавирусе не единственная претензия к этой площадке, принадлежащей американскому интернет-гиганту Google, отметил Вадим Манукян в комментарии ФАН. Разнообразные фейки и вбросы касаются всех областей жизни не только России, но и, например, соседней Белоруссии, отмечает он. Это неприятное обстоятельство все чаще заставляет задумываться о необходимости ограничить влияние этой американской корпорации на жизнь россиян.

«В последнее время к YouTube возникает масса вопросов, — говорит эксперт. — Фактически там занимаются политической цензурой, а неугодных, как говорится, ссылают в бан, чтобы не маячили на горизонте. В то же время там постоянно выводят в тренды неких крикливых блогеров, которые очень любят публиковать фейковые «расследования». России уже давно пора создать собственный конкурентоспособный видеохостинг, где всем желающим будет гарантирована свобода слова в соответствии с законодательством РФ».

Эксперт Вадим Манукян

Влияние западных интернет-платформ и социальных сетей на Россию становится все более деструктивным — это серьезная опасность, с которой необходимо бороться, отмечает собеседник ФАН.

«Сегодня мы видим, что, чем дальше в лес — тем все более очевидным становится деструктивное влияние западных социальных сетей на Россию. Судя по последним тенденциям, Запад уже перестал стесняться и вмешивается во внутренние дела РФ самым бессовестным образом. Конечно, если видеохостингу YouTube у нас перекроют кислород, для некоторых «особо одаренных» очень громких блогеров закроется сытная кормушка, но безопасность государства и права ее граждан — важнее», — отмечает эксперт.

Манукян считает, что патриотично настроенные российские видеоблогеры смогут найти отечественную замену YouTube, хотя бы потому, что на американском видеохостинге кормятся в том числе люди, для которых интересы России ничего не значат. Он напомнил, что одной из самых высокооплачиваемых детей-блогеров на YouTube признали шестилетнюю уроженку Краснодарского края Настю Р., которую родители уже вывезли в США.

«За девочку из Краснодара, которая вместе со своим папой стала одним из самым богатых блогеров мира, думаю, можно не беспокоиться. Ее уже увезли в США, где этой семье никто не помешает богатеть и дальше. А нам — жить здесь. И мы должны в первую очередь думать о своей стране», — подчеркнул Вадим Манукян.

Ранее стало известно, что корпорация Google была оштрафована в России на три миллиона рублей за наличие в ее поиске запрещенных сайтов.

Читайте также мнение психолога, как родителям следует реагировать на заработки ребенка в YouTube.

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