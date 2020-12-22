Шеф-повар раскрыл секреты оливье и объяснил, как не разозлить Быка в новогоднюю ночь

Москва, 22 декабря. Шеф-повар и телеведущий шоу «ПроСТО кухня» на телеканале СТС Александр Белькович рассказал, как разнообразить новогодний стол и чем удивить близких. В разговоре с корреспондентом издания Teleprogramma.pro раскрыл секреты оливье и объяснил, как не разозлить Быка в новогоднюю ночь.

Белькович подробно рассказал, на что нужно обратить внимание в год Быка. По его словам, в новогоднюю ночь лучше обойтись без говядины на столе, чтобы «Бык не разозлился». Шеф-повар обратил внимание, что на Новый год можно приготовить все те блюда, которые так любят россияне, единственное — можно изменить способ приготовления. Александр Белькович привел конкретные примеры, которые помогут по-новому подать всем знакомые блюда.

«Например, овощи для оливье не варить, а запекать в духовке, колбасу отложить в сторону, а вместо нее закинуть отварную индейку. Также можно заменить консервированный горошек на замороженный, и майонез не покупать, а сделать дома или разбавить магазинный йогуртом, мандариновым соком и оливковым маслом», — поделился он.

Также телеведущий сказал, что и крабовый салат можно подать по-другому. К примеру, можно добавить не крабовые палочки, а мясо краба. Кроме того, новогодний стол можно разнообразить закусками из фаршированных яиц, скумбрии и красной икры. Выбор горячего блюда на новогоднюю ночь нужно выбирать, исходя из того, кто придет в гости, — любители мяса или веганы.

Как заметил шеф-повар, готовить сложные рецепты не стоит. Дело в том, что «после мяса и салатов в желудке просто не остается места для торта». Можно остановить свой выбор на фруктах, конфетах или мороженом.

«Приготовление праздничного ужина можно превратить в увлекательную игру с детьми, которые тоже могут прекрасно помочь вам с блюдами. Главное — делать все легко, с душой и любовью, и тогда усталости не будет, и останутся силы на праздник», — добавил Александр Белькович.

Ранее блогер кулинарного YouTube-канала «Голодный Мужчина» Сергей Стоян поделился рецептами блюд, которые смогут удивить всех гостей и близких в новогоднюю ночь. Подробнее — в материале ФАН.