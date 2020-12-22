Шнуров отреагировал нецензурной бранью на новый закон о запрете мата в соцсетях

В Госдуме предложили запретить использование мата и критики государства в социальных сетях. Главный политический «сквернослов», музыкант Сергей Шнуров тут же отреагировал на это предложение в своей обычной форме — матерными стихами.

«Госдума поступила низко,

Но достучалась до сердец.

По-путински она редиска,

По-моему, это …» — опубликовал гневные строки в своем Instagram-аккаунте артист.

Законопроект, запрещающий публиковать в соцсетях посты о действующей власти, государстве и обществе с явно выраженной агрессивной окраской, предложили депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Сергей Боярский. По мнению Шнурова, данное предложение политиков — это камень в его огород. А всему виной нелепое выступление музыканта на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и вопрос про мат в стране.

«Госдумцы не сидят без дела,

Безумство стало пуще, но

Только вчера движенье сделал,

Сегодня — все, запрещено», — подписал свой пост артист.

Однако законопроект о регулировании соцсетей был предложен депутатом Андреем Альшевских и Боярским еще в 2017 году, но был отложен на неопределенный срок из-за критики коллег. Инициатива, которая так агрессивно была воспринята Шнуровым, выступает в качестве поправок к основному законопроекту, который также запрещает посты экстремистского характера, призывающие к массовым беспорядкам и прочим незаконным действиям.

Госдума планирует в ближайшее время рассмотреть данное предложение.

Но Сергей Шнуров уже сейчас высказал свое отношение к поправкам и указал, что следовать им не собирается.

«Писать я буду еще хлеще

И называть, плевать на риски,

Своими именами вещи!

… вы, а не редиски», — подытожил скандальный певец.

Ранее музыкант уже высказывал свое мнение о решениях властей. Он прокомментировал новогодние карантинные меры в своем Instagram. На его откровенный спич отреагировал депутат Госдумы Виталий Милонов.