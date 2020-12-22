Шнуров отреагировал нецензурной бранью на новый закон о запрете мата в соцсетях

В Госдуме предложили запретить использование мата и критики государства в социальных сетях. Главный политический «сквернослов», музыкант Сергей Шнуров тут же отреагировал на это предложение в своей обычной форме — матерными стихами.
«Госдума поступила низко,
Но достучалась до сердец.
По-путински она редиска,
По-моему, это …» — опубликовал гневные строки в своем Instagram-аккаунте артист.
Законопроект, запрещающий публиковать в соцсетях посты о действующей власти, государстве и обществе с явно выраженной агрессивной окраской, предложили депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Сергей Боярский. По мнению Шнурова, данное предложение политиков — это камень в его огород. А всему виной нелепое выступление музыканта на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и вопрос про мат в стране.
«Госдумцы не сидят без дела,
Безумство стало пуще, но
Только вчера движенье сделал,
Сегодня — все, запрещено», — подписал свой пост артист.
Однако законопроект о регулировании соцсетей был предложен депутатом Андреем Альшевских и Боярским еще в 2017 году, но был отложен на неопределенный срок из-за критики коллег. Инициатива, которая так агрессивно была воспринята Шнуровым, выступает в качестве поправок к основному законопроекту, который также запрещает посты экстремистского характера, призывающие к массовым беспорядкам и прочим незаконным действиям.
Госдума планирует в ближайшее время рассмотреть данное предложение.
Но Сергей Шнуров уже сейчас высказал свое отношение к поправкам и указал, что следовать им не собирается.
«Писать я буду еще хлеще
И называть, плевать на риски,
Своими именами вещи!
… вы, а не редиски», — подытожил скандальный певец.
Ранее музыкант уже высказывал свое мнение о решениях властей. Он прокомментировал новогодние карантинные меры в своем Instagram. На его откровенный спич отреагировал депутат Госдумы Виталий Милонов.