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Эксперты призвали Зеленского не отказываться от российской вакцины

Эксперты призвали Зеленского не отказываться от российской вакцины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам невозможно объяснить, почему официальный Киев решил не закупать российскую вакцину от коронавируса, в то время как США и ЕС не обеспечивают Украину своими препаратами. Почему Владимир Зеленский отказывается от российской вакцины, и что стоит сделать президенту Украины, рассказали спикеры на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Академик РАН Валерий Береговых высказался о полном непонимании действий Владимира Зеленского.

«Ну не хочет Зеленский. Сколько они делают неправильных шагов. Ну что тут поделаешь? Здесь я просто никаких комментариев не могу дать. Я не могу понять этого», — заявил ученый.

В свою очередь, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый дал совет президенту Украины. 

«Зеленскому можно посоветовать закупить нашу вакцину и организовать ее производство. Еще он может подписать соглашение с Центром им. Гамалеи о производстве и распространении «Спутника V» на территории Украины. Это будет самое правильное, смелое и в то же время позитивное решение», — подчеркнул политик.

Отметим, особое недовольство Зеленского вызвал указ президента США Дональда Трампа от 8 декабря, согласно которому Вашингтон не предоставит вакцину от коронавируса другим странам, пока доступ к прививке не получат все американцы. 17 декабря Зеленский заявлял, что Киев намерен добиться получения первых партий вакцины уже в начале 2021 года. При этом, Украина вела переговоры по поводу получения вакцины со всеми мировыми производителями, кроме российских.

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