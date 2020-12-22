Эксперты призвали Зеленского не отказываться от российской вакцины

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам невозможно объяснить, почему официальный Киев решил не закупать российскую вакцину от коронавируса, в то время как США и ЕС не обеспечивают Украину своими препаратами. Почему Владимир Зеленский отказывается от российской вакцины, и что стоит сделать президенту Украины, рассказали спикеры на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Академик РАН Валерий Береговых высказался о полном непонимании действий Владимира Зеленского.

«Ну не хочет Зеленский. Сколько они делают неправильных шагов. Ну что тут поделаешь? Здесь я просто никаких комментариев не могу дать. Я не могу понять этого», — заявил ученый.

В свою очередь, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый дал совет президенту Украины.

«Зеленскому можно посоветовать закупить нашу вакцину и организовать ее производство. Еще он может подписать соглашение с Центром им. Гамалеи о производстве и распространении «Спутника V» на территории Украины. Это будет самое правильное, смелое и в то же время позитивное решение», — подчеркнул политик.

Отметим, особое недовольство Зеленского вызвал указ президента США Дональда Трампа от 8 декабря, согласно которому Вашингтон не предоставит вакцину от коронавируса другим странам, пока доступ к прививке не получат все американцы. 17 декабря Зеленский заявлял, что Киев намерен добиться получения первых партий вакцины уже в начале 2021 года. При этом, Украина вела переговоры по поводу получения вакцины со всеми мировыми производителями, кроме российских.