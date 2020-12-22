Анфиса Чехова показала, как отметила день рождения в пустыне

Москва, 22 декабря. Известная российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова показала подписчикам, как отпраздновала свой день рождения в пустыне. Видео знаменитость, облаченная в арабскую абайю, опубликовала в своем аккаунте в соцсети Instagram в разделе stories.

Чеховой 21 декабря исполнилось 43 года. Она решила необычным образом провести этот памятный и важный день — в пустыне Арабских Эмиратов вместе со своим возлюбленным Эдуардом Демченко. На торжество телеведущая надела голубые джинсы и национальную арабскую одежду — абайю нежно-голубого цвета.

По собственному признанию Анфисы Чеховой, ее приятель не является бойфрендом, он всего лишь хороший друг. До пункта названия Чехова и Демченко добирались на верблюдах. В пустыне они устроили ужин при свечах.

В середине ноября Анфиса Чехова порадовала фанатов новыми кадрами, снятыми на морском побережье. Телеведущая провела отпуск на Мальдивах в компании подруги — стилиста Марии Беловой. На романтических кадрах актриса прогуливается по песчаному пляжу в голубом купальнике и парео. Как отметила телеведущая, если бы звучащая на фоне песня принадлежала ей, то клип появился бы не только в ее соцсети, но и на музыкальных каналах.