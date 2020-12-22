Депутат Шерин предложил нестандартный ответ на санкции США против 45 предприятий РФ

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предложил нестандартный, но крайне чувствительный для наших «геополитических партнеров» из США ответ на новые санкции против ведущих предприятий РФ. Ранее стало известно, что Минторг США обнародовал список из 103 российских и китайских компаний, к которым будут применены санкции, в том числе ограничения по экспорту. В списке оказались 45 российских предприятий, которые, по версии США, связаны с военной отраслью.

Ограничения коснутся специального летного отряда «Россия», который занимается обеспечением полетов руководства страны, а также «Рособоронэкспорта», «Ростеха», корпораций «МиГ», «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», «Росатом» и других. Под санкции попадут одна из старейших российских судостроительных компаний «Адмиралтейские верфи» и иные предприятия военной, авиационной, космической и других отраслей.

По мнению Александра Шерина, ответ на подобные недружественные действия со стороны США должен быть нестандартным: нам нужно всеми силами добиваться полной независимости чувствительных отраслей российской промышленности и энергетики от иностранного влияния.

«Вам, наверно, не очень понравится то, что я предложу, — сказал политик корреспонденту ФАН. — Мое мнение: нужно как можно скорее вводить законодательный запрет на владение акциями российских компаний иностранными гражданами и лицами с двойным гражданством. Убирать из руководства энергетических, добывающих, экспортирующих наше сырье компаний всех иностранцев. Вот и все».

Ответные действия России на санкции США не обязательно должны быть зеркальными, главное, чтобы они были действенными, отмечает депутат Госдумы.

«Давайте вспомним, что в некоторых наших крупнейших добывающих компаниях чуть ли не большинство в советах директоров иностранцы. Вспомним, сколько акций наших ведущих банков принадлежит иностранным компаниям или гражданам США. Давайте вспомним о финансировании некоторыми нашими компаниями спортивных клубов на Западе. Проникновение влияния иностранного капитала в российскую экономику колоссальное, практически вся электроэнергия у нас в России перепродается через иностранные компании», — говорит политик.

Шерин считает, что хорошей ответной мерой стало бы ограничение экспорта в недружественные страны российских энергоносителей, леса и других стратегически важных экспортных материалов.

«Я не предлагаю запретить хождение в России доллара, хотя мы могли бы пойти на то, чтобы сделать резервной валютой не доллар, а евро», — в частности предложил Александр Шерин.

Сообщается, что в большинстве российских компаний, попавших под американские санкции, пока изучают возможные последствия этого решения и рассматривают ответные меры.

О том, как могут отразиться американские санкции на работе авиаотряда «Россия», который, в частности, отвечает за полеты президента РФ, читайте в ближайшее время в материале ФАН.