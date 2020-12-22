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Новый год 2021

Психолог дала совет одиноким россиянам, как провести Новый год

Психолог дала совет одиноким россиянам, как провести Новый год

Психолог Александра Кондрахина рассказала ФАН, как провести Новый год одиноким россиянам, которые из-за пандемии и риска заболеть вынужденно останутся дома, не поедут к родственникам и не смогут принять гостей.

«На самом деле особых рекомендаций нет. Все они так или иначе касаются как одиночек, так и семейных людей. Важно понимать отличие человека-одиночки от одинокого человека», — пояснила психолог.

Одиночка — это тот, кто еще не находится в отношениях или только их устраивает, а может, на данный момент даже и не задается вопросом поиска близкого человека. Как правило, таким людям комфортно и нескучно проводить время и одному, и в компании. Он всегда найдет себе интересное занятие, для него необязательно постоянное присутствие рядом другого человека.

Одинокий же человек — это больше психологическое состояние, когда ощущаются спад настроения, внутренняя пустота, необходимое присутствие кого-то рядом, кто бы мог развеселить.

«Но и в том и в другом случае новогодний праздник должен состояться. Чтобы он не был испорчен, посмотрите на создавшуюся ситуацию как на некий «квест», необычное, нестандартное проведение Нового года», — добавила Александра Кондрахина.

Во-первых, считает психолог, обязательно создайте для себя праздничное настроение: приведите квартиру в порядок, выбросив все старое и ненужное, украсьте ее гирляндами и новогодними шарами, нарядите елку, пусть и искусственную или маленькую.

Психолог дала совет одиноким россиянам, как провести Новый год

Во-вторых, приготовьте для себя праздничный наряд: купите новое платье или рубашку, о которой давно мечтали, украшение. За весь год вы это точно заслужили, уверена специалист.

В-третьих, составьте праздничное меню. Побалуйте себя любимого деликатесами.

В-четвертых, в век высоких технологий и многообразия средств связи Новый год можно встретить в кругу близких и друзей онлайн. С родителями или друзьями можно договориться и созвониться в новогоднюю ночь по Skype (Zoom, WhatsApp и так далее). Обговорите конкретное время с конкретными людьми, кто согласится выйти на связь с вами хотя бы на 30 минут. Вполне возможно, вам даже не хватит новогодней ночи, чтобы со всеми пообщаться и «поздравиться». Зато у всех будет ощущение присутствия, объединения, а встреча Нового года пройдет забавно и весело.

«Поиграйте в «театр одного актера». Приготовьте для себя подарок (помимо праздничного наряда), упакуйте его в красивую обертку и положите под елочку. А как прозвучит последний бой курантов, достаньте его и порадуйтесь. Можно сфотографировать подарок и выложить его в соцсети с заголовком, например: «А мне Дед Мороз подарил...!» и так далее», — заключила Александра Кондрахина.

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