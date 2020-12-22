Психолог дала совет одиноким россиянам, как провести Новый год

Психолог Александра Кондрахина рассказала ФАН, как провести Новый год одиноким россиянам, которые из-за пандемии и риска заболеть вынужденно останутся дома, не поедут к родственникам и не смогут принять гостей.

«На самом деле особых рекомендаций нет. Все они так или иначе касаются как одиночек, так и семейных людей. Важно понимать отличие человека-одиночки от одинокого человека», — пояснила психолог.

Одиночка — это тот, кто еще не находится в отношениях или только их устраивает, а может, на данный момент даже и не задается вопросом поиска близкого человека. Как правило, таким людям комфортно и нескучно проводить время и одному, и в компании. Он всегда найдет себе интересное занятие, для него необязательно постоянное присутствие рядом другого человека.

Одинокий же человек — это больше психологическое состояние, когда ощущаются спад настроения, внутренняя пустота, необходимое присутствие кого-то рядом, кто бы мог развеселить.

«Но и в том и в другом случае новогодний праздник должен состояться. Чтобы он не был испорчен, посмотрите на создавшуюся ситуацию как на некий «квест», необычное, нестандартное проведение Нового года», — добавила Александра Кондрахина.

Во-первых, считает психолог, обязательно создайте для себя праздничное настроение: приведите квартиру в порядок, выбросив все старое и ненужное, украсьте ее гирляндами и новогодними шарами, нарядите елку, пусть и искусственную или маленькую.

Во-вторых, приготовьте для себя праздничный наряд: купите новое платье или рубашку, о которой давно мечтали, украшение. За весь год вы это точно заслужили, уверена специалист.

В-третьих, составьте праздничное меню. Побалуйте себя любимого деликатесами.

В-четвертых, в век высоких технологий и многообразия средств связи Новый год можно встретить в кругу близких и друзей онлайн. С родителями или друзьями можно договориться и созвониться в новогоднюю ночь по Skype (Zoom, WhatsApp и так далее). Обговорите конкретное время с конкретными людьми, кто согласится выйти на связь с вами хотя бы на 30 минут. Вполне возможно, вам даже не хватит новогодней ночи, чтобы со всеми пообщаться и «поздравиться». Зато у всех будет ощущение присутствия, объединения, а встреча Нового года пройдет забавно и весело.