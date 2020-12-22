Онкобольной Юдашкин трогательно поздравил свою дочь с 30-летием

Москва, 22 декабря. Известный модельер Валентин Юдашкин, борющийся со страшным недугом — онкологическим заболеванием, трогательно поздравил свою дочь Галину с юбилеем. Теплое сообщение наследнице, бросившей его и уехавший на постоянное место жительства в Китай, он оставил на своей странице в социальной сети Instagram.

Когда младшему внуку модельера было всего лишь полтора года, дочь Валентина Юдашкина Галина решила уехать с мужем и сыновьями из России. Наследница знаменитости в одном из интервью откровенно рассказала, почему уехала жить в Китай и оставила отца. Сначала Галина объяснила свой с семьей переезд вынужденными обстоятельствами, однако спустя некоторое время Галина призналась, что ей нравится жить в Гонконге.

«Дорогая, с днем Рождения! Люблю! Скучаю!» — написал Юдашкин под одним из свежих постов.

Подписчики модельера не прошли стороной мимо этих слов и решила присоединиться к поздравлениям.

«Валя, с днем рождения дочери! Здоровья и счастья», — написал один из ценителей творчества Юдашкина. «Поздравляю с днем рождения! Всех благ!» — присоединился второй. «Присоединяемся! Здоровья и радости всей Вашей дружной семье!» — добавил третий.

С 30-летием Галину поздравила и ее мама Марина Юдашкина. Она пожелала своей дочери быть самой счастливой и любимой.

«Мы с папой очень любим тебя! И хотя не можем быть с тобой в этот день, знай. что мы всегда рядом! Ты подарила нам замечательных внуков и любимого нами Петра! Пусть тебя окружают только надежные люди и сбываются все мечты!» — трогательно заметила супруга модельера.

Сам Юдашкин решил поблагодарить и свою жену, подарившую ему дочь, в этот знаменательный день. Он поздравил ее с днем рождения Галины и признался в любви, заметив, что рождение наследницы — это самое главное, что есть в их жизни.