Климатическая миграция в Индии утроится к 2050 году

Около 14 миллионов человек в Индии, вероятно, мигрировали в 2020 году из-за изменения климата. Ожидается, что это число более чем утроится, если произойдет потепление на 3,2 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Южная Азия – один из самых перенаселенных регионов планеты и последствия глобального потепления здесь будут наиболее разрушительными. Как будет развиваться ситуация и насколько ощущается влияние климатических факторов на ВВП Индии на сегодняшний день — рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Доклад «Издержки бездействия в вопросах климата»

В докладе «Издержки бездействия в вопросах климата: перемещение и миграция в бедственном положении» была дана оценка вызванными климатом перемещениям и миграции в пяти странах Южной Азии — Бангладеш, Индия, Непал, Пакистан и Шри-Ланка — и рассчитана разрушительная вероятность того, что к 2050 году более 60 000 000 людей в регионе останутся бездомными и будут вынуждены мигрировать. Доклад основан на исследовании, проведенном международными агентствами ActionAid International и «Сети действий в области климата — Южная Азия» (CANSA).

В исследовании использована модель, которая проецирует будущие трансформации в пространственном распределении населения, из которой строятся оценки миграции, вызванной изменением климата. В качестве новых движущих факторов переселения в модель добавлены утрата экосистем и засуха, наряду с водными и сельскохозяйственными факторами, которые были включены в доклад Groundswell.

Данные исследования не включают миграцию, вызванную внезапными климатическими катастрофами, такими как наводнения и циклоны. В докладе также предполагается, что страны начнут принимать меры по выполнению своих обязательств и целевых показателей в соответствии с Парижским соглашением. Некоторые примеры внезапных климатических катастроф, которые привели к крупномасштабной миграции в недавнем прошлом, включают циклон Сидр в 2007 году, который причинил ущерб в размере 1,5 миллиарда долларов в Бангладеш; циклон Амфан в начале 2020 года причинил убытки на сумму 13 миллиардов долларов и унес 118 жизней; циклон «Бюль-Бюль», пришедший в Западную Бенгалию в 2019 году, повредил посевы почти на площади в 1,5 миллиона гектаров земли, нанес ущерб рыболовству на сумму 100 миллионов долларов и убил 13 286 голов скота.

Более 60% сельского хозяйства в Индии зависит от дождя. Таким образом, фермерские общины региона очень чувствительны к разрушающим урожай климатическим потрясениям. Кроме того, 99,3% сельскохозяйственных рабочих Южной Азии заняты неформальным трудом, что делает их более уязвимыми перед лицом стихийных бедствий.

«Нарастающее воздействие климата может привести к тому, что страны Южной Азии потеряют почти 2% своего ВВП к 2050 году. К 2100 году потеря увеличится до 9%, не считая убытков из-за экстремальных погодных явлений», — говорится в докладе «Издержки бездействия в вопросах климата».

Миграция в некоторых географических «горячих точках» будет неизбежна из-за повышения температуры, размывания рек и подъема морей. Крайне уязвимые для климата регионы, такие как Сундарбаны в Бангладеш (мангровая зона в дельте слияния рек Ганг, Брахмапутра и Мегхна в Бенгальском заливе) или дельта реки Маханади в Индии, подвержены более частым угрозам повышения уровня моря и засоления, и потребуют планового переселения в течение следующих десятилетий, учитывая уже зафиксированное потепление из-за выбросов парниковых газов.

В исследовании миграционных структур авторы доклада обнаружили, что бедняки в Южной Азии часто для того чтобы переехать, продают имущество и берут кредиты под грабительские проценты. Вынужденное перемещение часто приводит людей в близлежащие городские районы, а затем в мегаполисы, где они вынуждены браться за плохо оплачиваемую неквалифицированную работу. Большая часть внутреннего перемещения в пределах Южной Азии рассматривается как сезонная или круговая миграция, когда некоторые члены семей перебираются в течение года в другую сельскую местность или городской центр.

«Политическая неспособность ограничить глобальное потепление до уровня ниже 2 градусов по Цельсию в соответствии с Парижским соглашением уже вынудила 18 миллионов климатических мигрантов покинуть свои дома в 2020 году. Новый анализ оценивает, что только в Южной Азии миграция из-за климата утроится. Регион сильно пострадал от климатических катастроф, включая наводнения, засухи, тайфуны и циклоны», — говорится в заявлении «Сети действий в области климата — Южная Азия» (CANSA).

Харджит Сингх, ведущий специалист по глобальному климату в ActionAid, говорит, что в докладе для имитации воздействия изменения климата на передвижение людей использовались модели миграции, полученные в результате переписи 2011 года.

«Индийское правительство еще не осознало реальность изменения климата. Оно не знает, насколько сильно пострадают люди. Мы должны учитывать различные климатические сценарии для политики, которую мы разрабатываем, а этого не происходит. Богатые страны несут историческую ответственность, но мы должны готовиться к будущему», — утверждает он.

Исследование показывает, что в Индии, Бангладеш, Непале, Шри Ланке и Пакистане женщины в большей степени, чем мужчины, вынуждены иметь дело с негативными последствиями климатической миграции.

«Их задача — заботиться о домашних делах, сельскохозяйственной деятельности, заботиться о детях и стариках и заниматься домашним скотом. Женщины, мигрирующие в городские поселения, часто вынуждены работать в нестабильных условиях, где широко распространены нарушения прав трудящихся», — говорится в докладе.

Санджай Вашист, директор организации «Сеть климатических действий — Южная Азия», отмечает:

«Южная Азия географически уязвима к климатическим катастрофам и регулярно подвергается наводнениям и циклонам, но бедность и экологическая несправедливость также являются определяющими факторами в этом климатическом миграционном кризисе».

Эффект уже заметен

Незадолго до выхода исследования климатической миграции, Программа развития ООН опубликовала данные о том, что Индия опустилась на два места в Индексе человеческого развития. Рейтинг рассчитывался по данным за 2019 год, а значит, не учитывает ситуацию после пандемии. Согласно докладу, доход на душу населения в стране снизился с 6 829 долларов в 2018 году до 6 681 доллара в 2019. Это объясняется несколькими факторами, и один из них — изменение климата. Частые стихийные бедствия, такие как циклоны, наводнения в городах и засухи, привели к серьезным экономическим потерям во всем мире. В Индии сельскохозяйственный сектор, общественная инфраструктура и такие отрасли, как рыболовство и туризм, неоднократно страдали из-за таких бедствий.

В глобальном масштабе эти стихийные бедствия и изменения в климатических условиях увеличили миграцию, и тем самым увеличили разрыв в доходах. Ожидается, что ежегодно во всем мире будут перемещаться около 14 миллионов человек, и самое большое переселение будет наблюдаться в Южной Азии. Основной причиной миграции будут наводнения.

Это приведет к порочному кругу, считают эксперты. Больше наводнений вызовет больше миграции, которая будет оказывать усиливающееся давление на города и городские агломерации, что, в свою очередь, приведет к еще большим наводнениям в городских районах. Это, вкупе с возрастающим давлением на ограниченную общественную инфраструктуру в таких странах, как Индия, приведет к более высокому уровню неравенства в городах.

Как предотвратить кризис?

Кризис может быть предотвращен только в том случае, если правительство сможет остановить миграцию, обеспечив развитие сельских и внутренних районов. Доступ к качественному образованию и здравоохранению, справедливая государственная инфраструктура и участие общин должны учитываться при разработке государственной политики, направленной на предотвращение климатического миграционного кризиса.

Лидеры стран Южной Азии должны объединить усилия и подготовить планы по защите перемещенных лиц. Они должны активизироваться и инвестировать средства в универсальные и эффективные меры социальной защиты, планы жизнестойкости и зеленую инфраструктуру, чтобы отреагировать на климатический кризис и помочь тем, кто был вынужден переехать.