Беременная Кети Топурия показала свой живот в трикотажном платье

Москва, 22 декабря. Беременная певица и солистка группы «А’Студио» Кети Топурия показала свой живот в трикотажном платье с рукавами клеш. Новая фотосессия привела в восторг подписчиков, которые осыпали комплиментами знаменитость в ее Instagram-аккаунте.

Уходящий год стал для Кети Топурии по-настоящему счастливым. Она получила предложение выйти замуж от своего возлюбленного, бизнесмена Льва Деньгова. Также позже появились сообщения о беременности артистки. Судя по всему, она наслаждается своим интересным положением, хотя раньше пыталась скрывать, что ждет ребенка.

Церемония бракосочетания Деньгова и Топурии состоялась 20 ноября. Брак с 36-летним миллионером стал вторым в жизни певицы: около четырех лет назад она была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом. От первого мужа знаменитость родила дочь Оливию, сейчас ей пять лет.

На этот раз Кети Топурия разместила в своих соцсетях несколько постов, на которых она запечатлена в обтягивающем трикотажном платье с рукавами клеш и завышенной талией. Этот наряд подчеркивает внушительных размеров живот певицы.

«Кети, а вам хочу пожелать легких родов! Чудо в Новом году вам точно обеспечено», — написала одна из фанаток.

Ранее Кети Топурия в ожидании скорого рождения ребенка решила украсить дом к Новому году. Ей пришлось обратиться к дизайнерам интерьера. Новогодними снимками знаменитость поделилась в своих соцсетях.