Екатерина Климова в бархатном халате восхитила фанатов видео с дочерью

Москва, 22 декабря. Российская актриса театра и кино, звезда «Бедной Насти» и сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова восхитила фанатов свежими кадрами со старшей дочерью. Новое видео она разместила в своем Instagram-аккаунте.

Не так давно Климова завершила строительство и отделку своего загородного дома, где находится много винтажных и антикварных вещей. Артистка решила снять на фоне таких раритетных буфетов видеоролик. Она предстала в бархатном халате с легким эффектом мерцания.

Кадры сняты под песню примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой «Доченька». На видео Екатерина Климова запечатлена вместе со старшей наследницей от первого мужа Ильи Хорошилова Елизаветой. Девушка, к слову, не стала идти по стопам отца, который занимается ювелирным делом, и матери-актрисы, а решила стать телевизионным журналистом.

«Как здорово получилось!», «Красавицы», «Какая же ты красотка», «Круто», «Вы как всегда красивы, да еще на фоне антикварного буфета, супер», — написали восхищенные фанаты.

Ранее старшая дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета удивила подписчиков откровенными снимками из душа. Студентка факультета журналистики МГУ, как отметили ее подписчики, невероятно похожа на знаменитую мать. Девушка не постеснялась опубликовать пикантные снимки из душа, на которых попозировала в белой рубашке и с накрашенными красной помадой губами.