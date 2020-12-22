Полковник запаса ВСУ оценил вероятность ядерного удара по Украине

Киев, 22 декабря. Военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Жданов оценил шансы ядерного удара со стороны России по территории Украины и Европы.

Специалист уверен, что в этом плане Киев может быть «более-менее спокоен». Шансов получить ядерный удар со стороны России у Украины меньше, чем у Европы, считает Жданов. Причина, по мнению военного, заключается в том, что страны имеют общую границу.

В то же время специалист назвал Крым идеальной стартовой площадкой для пуска баллистических ракет.

«Возьмите циркуль и начертите круг в пять тысяч километров — Россия покроет север Африки, весь Ближний Восток, всю Европу и даже достанет до Скандинавии. А в случае нанесения ядерного удара ответка прилетит именно по стартовым позициям, то есть по Крыму, а не по Москве», — сообщил военный эксперт.

Жданов не уточнил, почему России может потребоваться нанести ракетный удар по Скандинавии или Африке. Эксперт считает, что ввоз ядерных боеголовок на территорию Крымского полуострова — вопрос времени.

Ранее политический эксперт Яков Кедми заявил, что президент России Владимир Путин смог с помощью одного слова разрушить планы американских властей относительно ядерной войны. Эксперт выразил мнение, что стратегическая мощь России полностью превосходит ядерный потенциал США.

«Министр обороны США два года назад сказал, что Россия — единственная страна, которая может уничтожить Америку за полчаса. И президента России спросили об этом на пресс-конференции. Он минутку помолчал, улыбнулся и сказал: «быстрее», — напомнил Кедми.

Кедми подчеркнул, что заявление российского лидера выбило из головы США все возможные планы относительно нанесения мощного ядерного удара по РФ.