На Украине резко сократилось число сторонников вступления Киева в НАТО

Киев, 22 декабря. Число сторонников вступления Киева в НАТО за год резко сократилось на Украине, следует из исследования украинских специалистов.

Эксперты фонда «Демократические инициативы» имени Ильи Кучерива и Киевского международного института социологии провели исследование, выяснив, какое направление поддерживают граждане страны.

В этом году число сторонников вступления Украины в Североатлантический альянс составило 42%. При этом в прошлом году украинцев, считающих, что стране нужно стать частью военного блока, было на 11% больше — 53%.

В то же время союз с Россией и другими странами СНГ поддерживают 11% граждан, тогда как в прошлом году их число составило 6%. За внеблоковый статус Украины выступают 34% респондентов.

При этом большинство украинцев (48%) хотят видеть страну в составе Европейского союза. В то же время, по словам аналитика фонда Сергея Шаповалова, 13% украинцев хотят интеграции с Россией.

На Украине в 2014 году произошли изменения в законодательстве, в частности, с приходом нового руководства после государственного переворота было объявлено о «европейской интеграции» как о ключевом направлении внешней политики. В начале прошлого года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон, комментируя намерение Киева стать частью НАТО и Евросоюза, заявил, что страна не должна добиваться членства в эти организации, поскольку ее там никто не ждет.