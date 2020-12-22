Пушков объяснил, зачем США нужны Украина и Грузия

Москва, 22 декабря. Внешнеполитическая доктрина нового президента США направлена на усиление влияния Вашингтона на страны бывшего СССР, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Он обратил внимание на заявление бывшего посла США в России Майкла Макфола, сделанное в интервью The Insider. Дипломат полагает, что Джо Байден планирует плотно заняться ближайшими соседями России, которые для Штатов являются удобным инструментом давления на Москву. По его словам, активизируется политика в отношении Украины, Белоруссии, Грузии, Армении и Узбекистана.

Пушков, комментируя заявление бывшего американского посла в России, заявил, что такая позиция была вполне ожидаема от новой администрации Белого дома.

«Цель «доктрины Байдена» — распространение гегемонии США на постсоветское пространство и превращение его в зону влияния и военно-политического присутствия США, направленного против России», — пояснил член Совета Федерации в своем Telegram-канале.

Ранее сенатор, рассказывая об отношении Запада к России, заявил, что некоторые страны воспринимают РФ как активное во внешней политике государство. По его словам, западные страны относятся к Москве с настороженностью. Пушков уверен, что военная деятельность российского руководства отрезвила западный мир.