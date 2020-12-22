Россиян предупредили о двух волнах ухудшения состояния при COVID-19

Москва, 22 декабря. Состояние при коронавирусной инфекции может ухудшаться дважды, поэтому не стоит расслабляться в конце двухнедельной изоляции, предупредил врач Владислав Мохамед Али.

Особенно внимательно относиться к состоянию организма нужно в течение двух недель после подтверждения наличия COVID-19. Первая волна болезни наступает через три-четыре дня, когда повышается температура.

«Вторая волна чаще всего — это 9-10 день, когда может как ухудшиться общее состояние, так и подняться температура, если ранее этого симптома не наблюдалось», — пояснил специалист.

Именно поэтому не стоит расслабляться при бессимптомном течение болезни и вести обычный образ жизни, подытожил эксперт в интервью «Ленте.ру».

Эксперт ранее назвал поезд самым подходящим транспортом для дальних поездок в условиях пандемии коронавируса. Он заявил, что очагами массового заражения ни поезд, ни самолет не являются, но в наземном транспорте больше пространства, что ощутимо снижает концентрацию патогенов.