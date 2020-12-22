Киев, 22 декабря. Доктор социальной экономики Зиновий Свереда призвали «устроить» российском флоту «Перл-Харбор», мнением украинский политолог поделился в эфире одного из местных телеканалов.

По словам Свереды, действующий «нормандский» формат «завел в никуда», а Франция и ФРГ не раз занимали на переговорах «неоднозначную позицию». Политолог призвал подключить к диалогу США и Великобританию, «отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров» и разработать «свою стратегию атаки».

По его мнению, Киев должен иметь стратегию военного «освобождения» Крыма и Донбасса. В качестве конкретных мер Свереда предложил устроить российскому флоту «новый Перл-Харбор» и «взорвать Керченский мост».

«Реальная оборона — это патриотическая сознательность, нежелание народа сдаваться на каких бы то ни было условиях, восстановление своей армии и даже создание своих космических войск», — заявил политолог.

Свереда считает, что таким образом в вопросе защиты своих интересов Украина сравнится с передовыми странами, Великобритания и США станут относиться к ней как к партнеру.

Ранее постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что политика американского руководства «биться с Россией до последнего украинца» приведет Киев к катастрофе.

Напомним, Крым вошел в состав РФ по итогам всеобщего референдума в марте 2014 года, в ходе которого решение выйти из состава Украины поддержали большинство крымчан. Это полностью соответствует всем международным нормам и Уставу ООН, отмечают в Москве. Тем не менее Украина и покровительствующие ей западные страны отказываются признать реальность: Крым был, есть и всегда будет российским.