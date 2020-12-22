Роструд рассказал о сокращенной последней неделе декабря

Москва, 22 декабря. Последняя неделя декабря будет сокращенной, так как 31 декабря выпадает на будний день и является рабочим днем, предшествующим выходному праздничному.

В связи с этим, по словам заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца, продолжительность рабочего дня сокращается на один час. Затем россияне будут отдыхать с 1 по 10 января. Первым рабочим днем в 2021 году будет 11 января.

При этом работодатель может устроить 31 декабря выходным днем, при этом оплатив его.

«Если такая инициатива исходит от работодателя, то он должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта, в котором следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате», — сказал специалист.

В Роструде напомнили, что предоставить сотрудникам дополнительный день отдыха можно как день отпуска без сохранения заработной платы, если с таким заявлением обращается работник. Также это может быть выходной в качестве дополнительного дня отдыха, например, за отработанное когда-то сверхурочное время.

В этом году 31 декабря считается рабочим днем. И региональные власти сами решают, останется ли это рабочим днем или будет выходным. Некоторые регионы подписали постановление, объявив 31 декабря выходным днем. Такое решение приняли в Петербурге, Тамбовской и Ленинградской областях, Сахалине.