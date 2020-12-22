Легкоступова и Фирсов лечились от запоя спустя две недели после знакомства

Москва, 22 декабря. Певица Валентина Легкоступова и яхтсмен Юрий Фирсов попали в наркологическую больницу спустя две недели после знакомства. Врач убежден, до встречи с мужчиной звезда не пила.

Фирсов регулярно ложился в одну из московских клиник с просьбой вывести его из запоя в течение десяти лет. Яхтсмен лежал под вымышленной фамилией и всегда один до марта 2020 года. Тогда он прибыл в больницу с Легкоступовой, сообщает врач-нарколог в интервью «КП».

Специалист считает, что Легкоступова не употребляла алкоголь до встречи с Фирсовым. Она попала в больницу с алкогольным абстинентным синдромом и многочисленными гематомами на руках и ногах, которые объяснила падением с эскалатора в аэропорту.

«Она взяла и влюбилась в алкоголика. Он пил и она с ним за компанию. У парочки какая-то нездоровая одержимость друг другом была», — считает врач.

В августе пара вновь поступила в эту клинику на лечение. У певицы обнаружили гематомы на руках, внутренней части бедра и животе. Она заявила, что сама их получила. Ситуация показалась врачу подозрительной, когда Фирсов уехал из больницы, оставив впавшую в кому возлюбленную.

«Так ведут себя люди виновные. И как минимум он виноват в том, что довел женщину, которая его действительно любила, вот до такого состояния», — подытожил эксперт.

По факту смерти певицы уголовное дело не возбуждено. Следствие считает, что женщина упала в ванной, что и стало причиной травм. В это не верит ее дочь Анетта Бриль, которая требует полного расследования.

Как сообщал ФАН, супруг покойной певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов тяжело переживает смерть любимой женщины. Об этом заявил сам яхтсмен.