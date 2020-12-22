Глава алтайского минздрава высказался о ситуации с COVID-19 в регионе

Барнаул, 22 декабря. Ситуация с пандемией коронавируса в Алтайском крае стабилизировалась, заявил глава регионального минздрава Дмитрий Попов.

По его словам, количество вызовов скорой помощи в Барнауле составляет 800-900 в сутки, по краю — 1300–1400. При этом, как указал чиновник, ситуация с коронавирусом в разных районах может быть разной.

«В целом ситуация контролируема и ресурсы системы здравоохранения сегодня позволяют выполнять нормативное время доезда скорой помощи и возобновить плановую медицинскую помощь — и мы это немедленно сделали», — сказал Попов.

По оценкам некоторых экспертов, как указал Попов, у 22% жителей Алтайского края, как полагается, есть иммунитет к коронавирусу.

Коронавирус нового типа стал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года, проникнув почти во все страны мира, в том числе в РФ. Россия летом этого года зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса.