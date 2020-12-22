«Фортуна» может завершить немецкий участок «Северного потока — 2» к январю

Калининград, 22 декабря. Судно-трубоукладчик «Фортуна», которое выстраивает участок «Северного потока — 2» в немецких водах, набрало уверенный темп и может завершить строительство к Новому году.

За последние сутки трубоукладчик вышел на скорость 450 метров трубы в сутки, работая в мелководье Балтийского моря, сообщает навигационный портал Myshiptracking. Около 1,4 километра из 2,6 необходимых уже позади всего за пять суток напряженной работы. Такими темпами уже в январе «Фортуна» возьмется за следующий участок строительства.

При этом работа сейчас ведется с большой осторожностью. Небольшая глубина моря заставляет действовать аккуратно и тратить много времени на переброску якорей после каждого завершенного этапа.

Несмотря на успехи, Государственное управление водными путями и судоходством Штральзунда предупреждает, что 31 декабря — лишь прогноз, а официальное предупреждение посторонним судам действует до 15 января. Согласно ему, «Фортуну» следует обходить на расстоянии 1,25 мили.

Недавно трубоукладчик в очередной раз сменил владельца, как ранее сообщал ФАН. Теперь его собственником числится ООО «КВТ-Рус». По мнению экспертов, такие меры помогут быстро завершить строительство, невзирая на санкции.

В Кремле также назвали санкции США против «Северного потока — 2» чистым проявлением гибридной войны, сопровождающейся недобросовестной конкуренцией, информирует RT.