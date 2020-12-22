Еврокомиссия заявила о возможном контроле над пандемией к концу 2021 года

Брюссель, 22 декабря. Пандемия коронавируса может быть взята под контроль в Европе к концу 2021 года в зависимости от темпов вакцинации, сообщили в Еврокомиссии.

Побороть коронавирус получится после того, как 70 процентов населения будут иметь доступ к вакцине. Еврокомиссия допустила на европейский рынок препарат против COVID-19 от Pfizer/BioNTech. В Европе могут появится лекарства от коронавируса, если подтвердится их эффективность и безопасность, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Всего в мире, по данным ВОЗ, за время пандемии выявлено около 75,5 млн случаев COVID-19. Более 1,6 млн человек умерли от последствий заболевания. В США, Индии и Бразилии зафиксировано наибольшее число заразившихся коронавирусом.

Лицензирование вакцины от коронавирусной инфекции в Германии и Евросоюзе планируют завершить к концу декабря 2020 года. Через несколько дней после этого начнется массовая вакцинация населения. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она отметила, что на данный момент Еврокомиссия ведет переговоры о заключении рамочных соглашений о поставках вакцины с рядом производителей, поскольку сведения о разработке препарата «внушают оптимизм».