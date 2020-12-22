Инфекционист рассказал о ситуации с коронавирусом через пять лет

Москва, 22 декабря. Инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал изменения ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2 на протяжении ближайших пяти-семи лет.

Специалист прокомментировал обнаружение нового штамма вируса, который может быть заразней обычного на 70%. По его словам, вирусы постоянно мутируют. В плане изменения генома изменения оказались незначительными. Врач считает, что вирус пытается выживать и не убить носителя.

«То есть со временем, через пять-семь лет коронавирусная инфекция видоизменится в любом случае. Она будет больше передаваться, будет более контагиозной, но при этом меньше будет вызывать осложнений», — цитирует инфекциониста РИА Новости.

Тимаков напомнил, что «британский» штамм лучше распространяется, но данных о том, что вызванное им заболевание протекает тяжелее нет.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал о мутациях коронавируса, сообщает RT. Специалист отметил, что в геноме коронавируса было найдено порядка 3% мутаций, но все они не закрепились или не имеют значения для распространения инфекции.