Россияне стали чаще заказывать продукты и еду с доставкой в пандемию

Москва, 22 декабря. Россияне удвоили траты в интернет-магазинах и почти в три раза чаще стали покупать цифровой контент в условиях пандемии в 2020 году, говорится в исследовании сервиса «ЮKassa».

Сервис объединяет более 120 тыс. российских и зарубежных онлайн-площадок. Его специалисты проанализировали платежи пользователей за январь-ноябрь текущего и прошлого годов. В результате выяснилось, что россияне стали платить за онлайн-обучение почти в 1,5 раза чаще и начали тратить больше денег на платный контент и товары с доставкой.

«В 2020 году (за 11 месяцев. — Прим. ФАН) обороты платежей у интернет-магазинов с физическими товарами выросли в два раза относительно 2019 года, у сервисов с цифровым контентом — во столько же. Заметно увеличились расходы пользователей на готовую еду и продукты с доставкой — их средний чек вырос в 3,4 раза в этом году относительно прошлого», — цитирует исследователей ТАСС.

По мнению аналитиков, на рост привлекательности доставки и онлайн-развлечений и изменение потребительского поведения оказала влияние пандемия коронавируса. Помимо сервисов с цифровым контентом и интернет-магазинов, в 2020 году на 27% выросли обороты платежей у онлайн-площадок с мастер-классами, тренингами и курсами. У сервисов доставки готовой еды рост по сравнению с 2019 годом составил 22%.

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова в комментарии ФАН сообщила, что на неделе ожидаются колебания доллара в коридоре 72-74 рублей, евро — в диапазоне 89–91 рубля.