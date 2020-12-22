Трамп призвал не учитывать итоги голосования в штате Висконсин

Вашингтон, 22 декабря. Действующий американский президент Дональд Трамп в очередной призвал отменить результаты голосования в штате Висконсин.

Он снова утверждает, что одержал победу на выборах 3 ноября. Запись Трамп разместил в своем Twitter.

«Республиканцы в Висконсине должны передать важные решения законодателям штата и отменить эти нелепые выборы в штате. Мы выиграли с большим отрывом», – считает президент.

Согласно итогам, в Висконсине распределили голоса 10 из 270 выборщиков. Победу, по официальным данным, одержал Джо Байден, получив 49,57% голосов избирателей. У Трампа набралось 48,94%.

Ранее ФАН сообщал, что Верховный суд Висконсина уже отклонял иск действующего лидера Белого дома. Он назвал иск Трампа «явным образом лишенным оснований».