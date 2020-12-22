Экс-депутат Рады посоветовала украинцам молиться Богу при COVID-19

Киев, 22 декабря. Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила, что украинцам с такими низкими заработными платами ничего не остается, кроме как молиться Богу.

Стоимость лекарств настолько высока для обычного жителя Украины, что в случае заболевания COVID-19 остается только молиться да лечиться «калинкой-малинкой», сообщила политик в эфире украинского телеканала ZIK.

«Если вы пойдете в больницу покупать какие-то чудодейственные таблеточки от коронавируса или вакцину, вы поймете, что вы просто не можете себе это позволить», — заявила она во время интервью.

Такое плачевное положение дел в стране — дело рук правительства, и дело не только в пандемии, а в общем упадке медицины. В дальнейшем это приведет к оттоку медиков в другие страны, где им предложат достойные и выгодные условия труда и хорошую заработную плату, отметила Савченко. Прогноз на 2021 год неутешительный — сфера медицины будет приходить все в больший упадок при отсутствии нормального финансирования.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил о том, что страна будет продолжать бороться за получение западной вакцины от коронавируса, сообщает ФАН. Они готовы принять у себя любой препарат, кроме российского, подчеркнул политик.