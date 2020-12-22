Сына бывшего замсекретаря СНБО Украины подозревают во взятке

Киев, 22 декабря. Сын бывшего первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского Игорь проходит подозреваемым по делу о коррупции в сфере ВПК.

Соответствующая информация размещена на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), но имя подозреваемого названо не было.

«Подозрение сообщено Игорю Гладковскому — сыну бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Речь идет об эпизоде, который был опубликован командой Bihus.Info в 2019 году», — пишут со ссылкой на источник в НАБУ СМИ.

По данным агентства, благодаря подозреваемому ООО «Оптимумспецдеталь» получало преференции при расчетах и заключении договоров с предприятиями «Укроборонпрома». Игорь Гладковский якобы получал за это неправомерную выгоду в размере «50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы».

Только по одному договору мужчина мог получить неправомерную выгоду на 950 тысяч гривен (более 34 тысяч долларов. — Прим. ФАН). Остальные факты пока расследуют.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины оказалось не в состоянии подготовить для рассмотрения специальной комиссией Европейского союза документ о состоянии национальной военной отрасли. Евросоюз намерен осуществить финансовый аудит ряда крупных «армейских сделок» между Западом и Киевом и установить, почему десятки миллионов долларов, направленных на модернизацию вооруженных сил страны, были использованы украинской стороной не по назначению.