HeadHunter будет сотрудничать с томским кадровым центром «Работа России»

Томск, 22 декабря. В Томске открылся первый в регионе модернизированный центр занятости населения «Работа России». Об этом сообщает администрация Томской области.

Новый кадровый центр под федеральным названием «Работа России» открылся в современном бизнес-центре «Красное знамя». Отмечается, что рабочее пространство организовано в формате «Open Space» площадью более 2,5 тысяч квадратных метров. В новом центре предусмотрены зоны для мастер-классов, тренингов, кабинеты для прохождения компьютерного тестирования и специально-оборудованные кабинеты для онлайн-собеседований и мероприятий.

Уникальный для региона центр занятости в торжественной обстановке открыл губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«Кадры решают все! Этот советский лозунг никогда не потеряет актуальность. Кадры — главный ресурс любого предприятия. Какие будут кадры — от рабочего до первого руководителя, такой будет наша страна», — подчеркнул Сергей Жвачкин.

Центр «Работа России» предоставляет работодателям широкие возможности по оперативному подбору сотрудников, а также повышению профессиональных компетенций уже трудоустроенных граждан. А для соискателей центр будет являться неким «навигатором» в карьерной и образовательной сфере, который поможет безошибочно выбрать профессию. Весь этот спектр услуг основан на ресурсах томских университетов.

«Мы модернизируем центры занятости по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости». А модернизация — это не новый стол и компьютер. Это новые возможности для предприятий и людей, которые в новом кадровом центре смогут найти работу «под ключ», — отметил губернатор Сергей Жвачкин.

Так, Институт дистанционного образования Томского государственного университета предоставит центру онлайн-курсы для повышения квалификации и приобретения новых компетенций у соискателей. За последние три года ТГУ заметно улучшил проекты онлайн-образования — массовые открытые онлайн-курсы (МООК) и онлайн-интенсив «Открытый университет», что также позволило студентам легко перейти на дистанционное образование весной 2020 года.

«Соискатели смогут как из центра, так и из дома и других точек повышать свою квалификацию в компетенциях по необходимым направлениям. Нужные компетенции для соискателей будут определяться по итогам собеседования с работодателем или специалистом центра. После этого для них подберут профессионально подготовленные курсы, и совершенно бесплатно люди смогут их пройти», — рассказал директор Института дистанционного образования, советник при ректорате ТГУ Михаил Шепель.

Помимо обучения, ТГУ будет заниматься прогнозированием и программированием рынка труда в регионе, что позволит предоставить работодателям лучшие кадры в нужное время.

«У талантливых студентов, которые приезжают к нам, должны быть возможности для самореализации. Поэтому должны быть и выверенные управленческие решения по развитию рынка труда в регионе. В этом смысле мы тоже готовы помочь нашему региональному центру и синхронизировать усилия университета с запросами региона. Обладая опытом в области изучения больших данных, мы можем проводить исследования по прогнозированию и программированию рынка труда», — резюмировал Михаил Шепель.

Кадровый центр «Работа России» подписал соглашение с крупнейшим онлайн-сервисом по поиску работы «HeadHunter», в рамках которого планируется обмен актуальными вакансиями. Также сотрудники сервиса будут организовывать мероприятия для соискателей, работодателей и работников кадровой службы. Подобные соглашения со службами занятости уже заключены в Санкт-Петербурге, Перми и Тюмени.

Кадровый центр «Работа в России» в Томской области создан в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Модернизированный центр оборудован, в том числе, для маломобильных граждан. Его единовременная пропускная способность составляет порядка 250 человек. Кадровый центр находится в бизнес-центре «Красное знамя» по адресу: Томск, проспект Фрунзе, 103д.

Ранее ФАН сообщал, что мэрия Томска совместно со Сбербанком планирует создать цифровой клон одного из городских кварталов, на котором можно будет тестировать будущие изменения в городской среде.