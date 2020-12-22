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Рада может отменить штрафы за обслуживание не на украинском языке

Рада может отменить штрафы за обслуживание не на украинском языке

Киев, 22 декабря. Депутат от фракции «Слуга народа» Бужанский заявил, что внес в Раду законопроект об отмене штрафов за обслуживание не на украинском языке

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» подписал экс-президент Украины Петр Порошенко. Документ предусматривает использование почти во всех сферах жизни исключительно украинского языка.

Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания начнет действовать 16 января 2021 года. Победивший на президентских выборах в 2019 году Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать документ на предмет соответствия конституции страны.

В своем Telegram-канале Бужанский отметил, что штраф за обслуживание не на украинском языке будет достигать 6800 гривен (244 доллара — Прим. ФАН). По его мнению — это абсурд, так как бизнес обязан платить налоги, а «остальное регулирует рынок».

«Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы, и решить этот вопрос таким образом, а не плодить доносчиков», — написал парламентарий, отметив, что соавторами законопроекта стали 27 депутатов фракции «Слуга народа».

Профессор Национального технического университета «Днепровская политехника» Валерий Громов отказался преподавать на украинском языке и был отстранен от занятий. Мужчина преподавал предметы «Ценностные компетенции специалиста» и философию.

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