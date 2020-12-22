Рада может отменить штрафы за обслуживание не на украинском языке

Киев, 22 декабря. Депутат от фракции «Слуга народа» Бужанский заявил, что внес в Раду законопроект об отмене штрафов за обслуживание не на украинском языке

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» подписал экс-президент Украины Петр Порошенко. Документ предусматривает использование почти во всех сферах жизни исключительно украинского языка.

Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания начнет действовать 16 января 2021 года. Победивший на президентских выборах в 2019 году Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать документ на предмет соответствия конституции страны.

В своем Telegram-канале Бужанский отметил, что штраф за обслуживание не на украинском языке будет достигать 6800 гривен (244 доллара — Прим. ФАН). По его мнению — это абсурд, так как бизнес обязан платить налоги, а «остальное регулирует рынок».

«Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы, и решить этот вопрос таким образом, а не плодить доносчиков», — написал парламентарий, отметив, что соавторами законопроекта стали 27 депутатов фракции «Слуга народа».

Профессор Национального технического университета «Днепровская политехника» Валерий Громов отказался преподавать на украинском языке и был отстранен от занятий. Мужчина преподавал предметы «Ценностные компетенции специалиста» и философию.