ВОЗ оценила тяжесть заболевания при новом типе COVID-19

Лондон, 21 декабря. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не имеет доказательств того, что новая мутация коронавируса делает течение COVID-19 более тяжелым.

«На данный момент нет никаких доказательств того, что есть какое-либо увеличение тяжести, связанное с этим заболеванием», — заявил, комментируя на брифинге ситуацию с новым штаммом, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Британские врачи выявили новую разновидность коронавирусной инфекции на территории страны в сентябре 2020 года. Согласно заявлению специалистов, мутация сделала COVID-19 на 70% заразнее ранее изученных штаммов.

В Роспотребнадзоре отметили, что ситуация с новой мутацией коронавируса остается на контроле ведомства. Изменение, которое обнаружили в Великобритании, не влияет на эпидемиологическую обстановку, сообщили в ведомстве.

Между тем Россия, по примеру других стран, с 22 декабря приостанавливает авиасообщение с Великобританией. Запрет на въезд британских путешественников в РФ продлится в течение семи дней.