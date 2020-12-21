Боевики обстреляли провинции Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама в Сирии

Дамаск, 21 декабря. За минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 38 обстрелов со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1. Об этом на брифинге сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вячеслав Сытник.

В провинции Идлиб отмечено 19 обстрелов, в провинции Латакия — 13, в Алеппо — четыре, в Хаме — два обстрела. Обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки не зарегистрировано.

В провинции Алеппо прошло очередное совместное российско-турецкое патрулирование. Подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в провинциях Алеппо, Хасака и Дейр-эз-Зор.

Ранее сообщалось, что несколько курдских боевиков получили ранения в результате взрыва СВУ на севере провинции Ракка. Одновременно с этим сработало СВУ недалеко от поселка Аль-Хусан в провинции Дейр-эз-Зор, пострадали несколько курдских боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.