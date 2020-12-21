Любая предпринимательская деятельность или ведение бизнеса всегда связаны с различными рисками, в том числе и финансовыми. Материальная составляющая, как кислород, жизненно необходима для нормальных бизнес-процессов. Однако в некоторых случаях собственных денежных средств предприятию недостаточно, и оно прибегает к различного рода займам. Но приходит время возвращать долги, и здесь кредиторы могут столкнуться с недобросовестным отношением со стороны заемщика – он объявляет себя банкротом – то есть, лицом, неспособным оплачивать займы. При этом предварительная оценка платежеспособности показывает, что и имущество у компании-заемщика имеется, и со счетами у нее все в порядке. Таких банкротов считают фиктивными либо преднамеренными и по отношению к ним закон предусматривает определенные санкции. Об особенностях фиктивного банкротства читателям ФАН рассказывают эксперты-юристы Елена Павлович и Дмитрий Кобыляцкий.

Что принято понимать под фиктивным банкротством и какая статья законодательства регулирует финансовую «несостоятельность» физического и юридического лица?

Банкротством называется утрата способности заемщика исполнять обязательства согласно имеющимся договоренностям и нормам права. Такая ситуация может развиваться у должника постепенно или внезапно, но всегда является непредвиденной и нежелательной для кредиторов: отсюда и второе название банкротства – несостоятельность.

Рассматривая неспособность исполнять обязательства, закон предусматривает верхний предел объема неисполненных обязательств в обычной хозяйственной деятельности юридического лица, предпринимателя, или гражданина в повседневной жизни и устанавливает обязательные правила поведения для лица, достигшего этого предела – необходимость подачи заявления о своем банкротстве по собственной инициативе.

На случай недобросовестности, халатности или простой неосведомленности должника, не исполнившего эту обязанность при наступлении предусмотренных законом обстоятельств, любой кредитор также наделен правом обратиться с заявлением о банкротстве должника.

После достаточно длительной процедуры проверки такого заявления, установления всех кредиторов и обязанных лиц, инвентаризации, оценки и реализации имущества должника – он считается освободившимся от долгов.

Неудивительно, что недобросовестность должника может принять такую форму выражения, как фиктивное банкротство – обращение с заявлением о банкротстве, имеющее целью не расчеты со всеми кредиторами на равных условиях всем имеющимся ликвидным имуществом, а лишь формальное освобождение от долгов.

При этом имущество у должника остается, но скрытое от кредиторов и не используемое для расчетов с ними. Такое поведение противоречит принципу добросовестности всех участвующих в процедуре сторон и наносит вред общественным отношениям, создавая неопределенность в исполнимости обязательств каждого перед каждым.

В законе такое поведение описано как «умышленно ложное публичное объявление руководителем либо учредителем (участником) юридического лица о том, что это юридическое лицо является несостоятельным, либо такое же заявление гражданина, включая тех, которые занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью, о своей несостоятельности».

Какая ответственность наступает за фиктивное банкротство?

На случай нарушения запрета закон предусматривает наказание в форме санкций, применяемых к нарушителям. Угроза применения санкций делает совершение такого правонарушения невыгодным.

В зависимости от тяжести последствий, причиненных обществу и конкретным кредиторам совершением данного правонарушения, санкции предусматриваются одним из двух кодифицированных законов – Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или Уголовным кодексом Российской Федерации.

Первая часть КоАП РФ (статья 14.12) гласит, что наказание за подобные действия может быть как материальным – штраф до десяти тысяч рублей, так и нематериальным – в частности, запрет заниматься профессиональной деятельностью. Продолжительность такого запрета – до трех лет.

Уголовный Кодекс РФ, а конкретно – статья No197, предусматривает ответственность за создание ситуации с фиктивным банкротством в виде штрафа. Лицо, по отношению к которому сформировано заключение о фиктивном банкротстве, рискует лишиться в результате такого наказания до трехсот тысяч рублей. Либо возможен второй вариант – штраф в размере заработной платы, а также любого прочего дохода осужденного за период от года до двух лет. Наказанием могут являться принудительные работы продолжительностью до пяти лет или же лишение недобросовестного банкрота свободы на срок до шести лет. В таком случае штраф также не отменяется и составляет до восьмидесяти тысяч рублей или сумму, равную сумме заработной платы и другого дохода за полугодовой период.

Что значит «преднамеренное» банкротство?

По сути, понятия «фиктивное банкротство» и «банкротство преднамеренное» являются отличными друг от друга по составу и содержанию действий:

• Фиктивное банкротство – тот случай, в ходе которого юридическое или же физическое лицо объявляет о своей финансовой неспособности выплачивать долги кредиторам, но на самом деле денежные средства у заявившей о банкротстве стороны имеются.

• Преднамеренное банкротство – заведомое планомерное доведение компании до состояния разорения.

С точки зрения Уголовного кодекса (статьи № 197,198) и Кодекса об административных правонарушениях (статья 14.12, первая и вторая части) – преднамеренное банкротство предполагает, что ответственность за содеянное будет больше, чем в ситуации с фиктивным банкротством.

Какие цели преследует сторона, объявившая себя банкротом?

Владельцы компаний, предприниматели и бизнесмены, а также граждане начинают процедуру банкротства, которая по факту является фиктивной, решая ряд вопросов:

1. Признанное банкротство дает возможность погасить, «списать» или «обнулить» долги перед кредиторами. Эта причина, как правило, основная. У должника образуется большое количество инстанций, которым он «задолжал». Это может быть налоговая, клиенты, контрагенты, фонды медицинского страхования или пенсионные фонды.

2. Банкротство позволяет должнику отсрочить график платежей по кредитам. Долги «замораживаются» с момента запуска процедуры банкротства. Кредитовавшие стороны, как правило, идут на определенные уступки и предлагают различные условия для должника в виде рассрочки платежей, снятие или уменьшение штрафов, пеней.

3. Сторона, объявившая себя банкротом, занимается выведением активов или обналичиванием финансов. Возможны варианты с переведением активов на счета дружественной компании или вовсе на личные счета.

4. Должник объявляет себя банкротом, чтобы ликвидировать компанию.

5. Сторона-должник стремится в результате процесса банкротства считать свои обязательства перед банками, выдавшими денежные кредиты и займы, погашенными.





Какие неправомерные действия встречаются при фиктивном банкротстве наиболее часто?

Действия стороны-должника достаточно хорошо изучены и описаны в соответствующих юридических практиках. Перечислим здесь основные неправомерные действия, попадающие под Уголовный Кодекс (статью 195), с которыми сталкиваются судебные инстанции:

• должник целенаправленно и намеренно скрывает от кредиторов свое имущество или его часть, которая может компенсировать задолженность;

• сторона-инициатор банкротства предпринимает попытки занизить стоимость имущества или вовсе уничтожить его;

• должник организует передачу денежных средств третьим лицам, которые в данной процедуре считаются неправомочными;

• фиктивно банкротящаяся сторона уничтожает финансовые и бухгалтерские документы либо подделывает результаты;

• сторона-должник создает обстоятельства, препятствующие полноценной работе арбитражного суда.

Очень распространена ситуация, когда сторона, начинающая процедуру банкротства, состоит в сговоре со своими кредиторами с целью утаить, спрятать деньги, активы или имущество, которые могут пойти на погашение долгов.

Закон предусматривает определенную очередность при погашении долговых обязательств. Поэтому, в случае, когда эта очередность нарушается, либо деньги или другие ценности передаются, например, не пяти кредиторам, а одному, такие действия считаются неправомерными. Неправомерными действиями при погашении долгов будут считаться:

• изменение стороной-должником в самовольном порядке очередности выплат своим кредиторам;

• передача выплат не всем кредиторам, а отдельным выборочным представителям, при этом величина выплат отличается от той, которая назначена арбитражем.

Процессуальное законодательство и законодательство, касающееся процедуры банкротства, содержат ряд норм, призванных исключить случаи преднамеренного, а также фиктивного банкротства путем нивелирования ценности цели, достигаемой недобросовестным банкротом.

Обязательства не будут считаться погашенными, если должник был уличен в недобросовестных действиях. Такими действиями суд будет считать следующие случаи:

• по ряду признаков процедура банкротства более походит на фиктивное или преднамеренное;

• доказан факт сокрытия источников дохода;

• установлен факт уклонения от погашения долговых обязательств, перечисленных в требованиях кредиторов;

• начатая процедура банкротства преследует цель освободить должника от финансового бремени;

• без уважительных причин не представлены запрашиваемые документы.

Примеры из практики наших экспертов

В арбитражном суде проходило разбирательство по делу о несостоятельности гражданина, который имел значительный размер обязательств в виде алиментов и за месяц до подачи заявления о банкротстве подписал алиментное соглашение. Тем временем, гражданин имел постоянный доход, а соглашение по алиментам было подписано для того, чтобы по отношению к нему не было возбуждено исполнительное производство. Арбитраж посчитал, что поведение должника было недобросовестным: не были приняты меры по исполнению гражданином решения суда по выплате алиментов, он умышленно уклонялся от исполнения обязательств. Заявление о банкротстве принято не было.

Другой случай наглядно демонстрирует, как по причине противоправного поведения должника ему было отказано в освобождении от обязательств перед кредиторами. Должник скрыл от финансового управляющего наличие у него в собственности пяти единиц оружия, предоставив соответствующую информацию только по истечении полутора лет, когда был сделан соответствующий запрос в контролирующий орган. Оружие должник реализовал самостоятельно, и арбитражный суд не признал освобождение должника от дальнейшего исполнения обязательств.

Остается лишь добавить, что проверка фиктивных банкротств и обстоятельств наступления несостоятельности входит в список обязательных действий арбитража и управляющего, и напомнить, что действия, подпадающие под определение недобросовестных, наказываются различными санкциями, что зафиксировано в гражданском, административном и уголовном законодательстве. Вот почему потенциальному недобросовестному банкроту следует хорошенько взвесить все «за» и «против» и предусмотреть все возможные последствия, прежде чем пытаться обмануть своих кредиторов и при этом выйти сухим из воды.