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Социолог Павловский назвал Украину «инфекционным отделением дурдома»

Социолог Павловский назвал Украину «инфекционным отделением дурдома»

Киев, 21 декабря. Украина стала «инфекционным отделением дурдома», которому постоянно сокращают финансирование, об этом сообщил эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский.

По словам аналитика, в стране не прекращается медицинская реформа, введенная американкой Ульяной Супрун — бывшей главой Минздрава Украины.

«На Украине продолжилась медицинская реформа имени Супрун. Если мы раньше просто жили в дурдоме, то теперь живем в инфекционном отделении дурдома, и финансирование его сокращается», — рассказал социолог.

Как отметил Павловский, в стране стремительно тает финансирование специализированной медицинской помощи как таковой. Кроме того, на Украине существенно хромает социальная стандартизация. Эксперт обратил внимание, что базовые социальные стандарты специально и искусственно записываются фактически вдвое меньше, чем реальные показатели.

На минувшей неделе скандальный экс-министр здравоохранения Украины, гражданка США Ульяна Супрун призвала украинцев к «декоммунизации медицинских средств» из своих аптечек. Также она выпустила книгу под названием «Мочи Манту», в которой борется с «совковым мракобесием».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский не смог объяснить, почему официальный Киев решил не закупать российскую вакцину от коронавируса, когда США и ЕС не обеспечивают Украину своими препаратами от COVID-19, пишет НСН.

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