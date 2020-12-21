Киев, 21 декабря. Украина стала «инфекционным отделением дурдома», которому постоянно сокращают финансирование, об этом сообщил эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский.

По словам аналитика, в стране не прекращается медицинская реформа, введенная американкой Ульяной Супрун — бывшей главой Минздрава Украины.

«На Украине продолжилась медицинская реформа имени Супрун. Если мы раньше просто жили в дурдоме, то теперь живем в инфекционном отделении дурдома, и финансирование его сокращается», — рассказал социолог.

Как отметил Павловский, в стране стремительно тает финансирование специализированной медицинской помощи как таковой. Кроме того, на Украине существенно хромает социальная стандартизация. Эксперт обратил внимание, что базовые социальные стандарты специально и искусственно записываются фактически вдвое меньше, чем реальные показатели.

На минувшей неделе скандальный экс-министр здравоохранения Украины, гражданка США Ульяна Супрун призвала украинцев к «декоммунизации медицинских средств» из своих аптечек. Также она выпустила книгу под названием «Мочи Манту», в которой борется с «совковым мракобесием».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский не смог объяснить, почему официальный Киев решил не закупать российскую вакцину от коронавируса, когда США и ЕС не обеспечивают Украину своими препаратами от COVID-19, пишет НСН.