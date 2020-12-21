Врач рассказала об необходимости вакцинации детей от коронавируса 

Санкт-Петербург, 21 декабря. О необходимости вакцинирования детей от коронавируса, а также о разнице процесса заболевания данным вирусом у взрослых и детей, рассказала заслуженный врач Российской Федерации Татьяна Кусайко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Оценить необходимость вакцинирования детей от коронавируса должны ученые. Отмечу, что у детей легкое течение заболевания. Но тем не менее, есть информация о том, что впоследствии будет разрабатываться специальная детская вакцина», — заявила Татьяна Кусайко.

По словам заслуженного врача Российской Федерации, вакцинация детей – особенная ситуация.

«Необходимо иметь научные данные, чтобы прививать детское население. Появляются определенные противопоказания из-за разницы между взрослым и детским организмом. Но, если говорить о вакцинации против коронавируса, то все зависит от исследования, от нововведений, от научных разработок и от того, как протекает заболевание, а также от самого осложнения», — рассказала эксперт.

Татьяна Кусайко подчеркнула, что вакцинация не исключает возможность заболевания. Она лишь помогает предупредить осложнения, «это самая главная ее цель». В случае с коронавирусной инфекцией, были выявлены тяжелые и легкие течения заболевания коронавирусом, поэтому для предупреждения осложнений вакцинация необходима.

Отметим, председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах России. В стране открыты 1229 пунктов вакцинации на базе медорганизаций.