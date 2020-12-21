Экс-депутат Рады предрек Украине «страшные» времена после прихода во власть Байдена

Когда Джо Байден сформирует собственное правительство, для Украины наступят «страшные и кровавые» времена. Таким мнением в интервью корреспонденту ФАН поделился известный украинский политик, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Украинский лидер Владимир Зеленский поделился ожиданиями от президентства Джо Байдена. По словам украинского лидера, нового главу Белого дома связывают близкие отношения с Киевом, поэтому, как считает Зеленский, он обязательно поможет Украине вернуть территорию Донбасса.

«Это действительно поможет укрепить отношения, поможет урегулировать войну в Донбассе и положить конец «оккупации» нашей территории. Соединенные Штаты могут помочь», — сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что благодарен администрации президента Дональда Трампа за поддержку, в том числе за ужесточение антироссийских санкций. При этом он допустил, что США могли бы сделать больше, например, поощряя американские инвестиции в контролируемые правительством районы Донбасса. Также глава украинского государства рассчитывает на поддержку Вашингтона в вопросе российского Крыма.

Корреспондент Федерального агентства новостей связался с бывшим народным избранником украинского парламента Алексеем Журавко с просьбой прокомментировать заявление Владимира Зеленского. По словам политика, как раз во времена Джо Байдена на Украине произошел государственный переворот и началась гражданская война.

«Если Зеленский просит помощи у Байдена, то, скорее всего, он сошел с ума. Напомню, когда Джо Байден занимал пост вице-президента США, его помощница Виктория Нуланд раздавала печенье на Майдане. После этого начала литься первая кровь, после чего на Украине вспыхнула гражданская война. Мы все помним сожженных заживо людей 2 мая в Одессе. Фактически во всем, что после 2014 года произошло на Украине, виновны Джо Байден и его команда», — сказал собеседник ФАН.

Алексей Журавко также поспешил остудить пыл президента Владимира Зеленского. Бывший депутат Рады считает, когда Джо Байден сформирует собственное правительство, для Украины наступят «страшные и кровавые» времена.

«На сегодняшний день Владимир Зеленский хочет понравиться избранному президенту США. Никто даже и не сомневается, что Джо Байден очень хорошо знает Украину через своего сына, который входил в совет директоров компании Burisma. Конечно, теперь он прекрасно знает, как можно разворовать Украину и обогащаться на человеческом горе. Могу сказать, что после прихода во власть Джо Байдена новый виток конфликта на территории страны фактически неизбежен. Кроме того, Зеленский ошибается, думая о том, что сотрудничество с США пойдет на пользу государству. Оно вылезет Украине боком. Страну ждет еще более страшный и кровавый сценарий», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Турция расширяет сотрудничество с Украиной, а на Донбассе «Азов» готовит диверсии.